人夫菲國出差「颱風斷水電」搞上女同事　小三逼宮下場慘

▲人夫菲律賓出差遇上風災，意外愛上同患難的女同事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台北報導

知名運動成衣廠一名已婚葉姓職員至菲律賓廠區工作時，意外遇到強颱，當地斷水電1個月，在這段辛苦日子期間，竟與女同事「患難見真情」發生婚外情，而小三為讓他離婚以死相逼，正宮震怒提告。台北地院判決小三須賠償22萬。

正宮指控，她在2018年聖誕節與葉男結為連理，2021年11月，葉男因工作關係出差，前往公司位於菲律賓宿霧廠區工作，不料遇上颱風，當地斷水斷電1個月，葉男卻意外與共患難的女同事擦出愛火。

返台後2人仍持續這段不倫戀，小三開始要求葉男不得與妻子牽手、親吻、過夜，但日子過著過著，她再也無法忍受自己第三者地位，傳訊給葉男「我去死你們總開心了吧、說愛我然後要給他繼續、她可以選擇鬧你、我不可以嗎」、「我快堅持不下去了、我太痛苦了、我真的很不舒服覺得你抱他很噁心…」，甚至在去年5月18日欲輕生，被葉男救下。正宮發現後，氣得向小三提告侵害配偶權，求償100萬元。

小三辯稱，2人並無私下往來，只是在去年1月初開始向葉男請教製作簡報技巧、投資理財等，並互相督促運動、閱讀等生活習慣，無任何逾越一般男女社交界限之行為，更無發生性行為，退步言之，若法官認為自己傳送的訊息已侵害配偶權，請求審酌2人互動期間僅5個月，現在無收入，另有23萬元債務，尚需扶養患有中度身心障礙之父親，及高齡70多歲之祖父母等情，酌減賠償金。

法官勘驗正宮提出的2人對話紀錄與錄音光碟，葉男曾向妻子承認發生過關係，以及小三以死相逼等，認定小三侵害配偶權，判賠22萬元為適當。可上訴。

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