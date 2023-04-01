　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

▲▼菲律賓版「時尚雜誌4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。（圖／取自菲律賓版時尚雜誌網頁vogue.ph）

▲菲律賓版「時尚雜誌4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。（圖／取自菲律賓版時尚雜誌網頁vogue.ph） 

文／中央社

菲律賓版「時尚雜誌」（Vogue Philippines）透露，4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，舫歐自少女時期在父親指導下學習拍刺（hand-tapping tattooing）後，至今一直設法精進這門藝術。

她住在卡林加省（Kalinga）山區布什卡蘭村（Buscalan），位於首都馬尼拉以北大約15小時車程。一般認為，她是菲國最年長的傳統刺青師。

拍刺是使用一根竹子和柚木刺為工具，以水和煤炭為顏料，不斷拍擊刺戳以使墨水深入皮膚而形成圖案，以往是由原住民Butbut的武士專用，如今舫歐的顧客有許多是國際遊客希望讓她刺上她拿手的幾何圖案。

菲版時尚雜誌在社群媒體貼文說：「她被譽為是她那個世代的最後一位傳統刺青師，為大量湧向布什卡蘭村的遊客刺上卡林加部落的象徵性圖案，以代表力量、勇氣和美麗。」

舫歐2017年接受美國有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）訪問時說：「（我的刺青師朋友）全都過世了，只有我還健在並繼續為人刺青。不過我並不擔心這項傳統手藝失傳，因為（我正訓練）下一代刺青師。」

在舫歐之前，時尚雜誌最年長的封面人物是英國女星茱蒂丹契（Judi Dench），她在2020年登上英國版時尚雜誌封面，時年85歲。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／海軍士官長墜樓亡　艦指部回應了
《全明星》女星認愛德國女友！　親曝私密吻照
神秘富豪突死亡？美財政部收2100億遺產稅
張惠妹還沒唱...突急喊卡　重唱原因曝光
熊熊公開無名指對戒！　蔡尚樺虧「趁亂官宣」釣出本人
林智妍才認熱戀！「女兒」小睿帥也奶音公開：我有男友了
一直覺得累！他20年「靠喝1飲品」提神　醫一驗驚：都爆表了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

國際貨幣基金核准156億美元計畫　助烏克蘭復甦

烏克蘭議員「秀台灣物資」打臉宏都拉斯：烏克蘭願意當台灣的朋友

母遇害隔天！佛州鱷魚嘴裡「找到幼兒屍體」　2歲男童死因成謎

川普「偷吃A片女星」付封口費被起訴　梅蘭妮亞氣炸仍力挺

她拍太多TikTok遭解雇　曾爆料「在Meta上班很閒」爽領500萬年薪

參加葬禮後「離奇撞車」4親人全丟命！　她一天連喪5親崩潰

美國6州出現逾50個龍捲風！劇院屋頂被掀掉　釀5死、45萬戶停電

跟媽媽賞櫻走丟！　日3歲男童隔日被發現陳屍河川

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

國際貨幣基金核准156億美元計畫　助烏克蘭復甦

烏克蘭議員「秀台灣物資」打臉宏都拉斯：烏克蘭願意當台灣的朋友

母遇害隔天！佛州鱷魚嘴裡「找到幼兒屍體」　2歲男童死因成謎

川普「偷吃A片女星」付封口費被起訴　梅蘭妮亞氣炸仍力挺

她拍太多TikTok遭解雇　曾爆料「在Meta上班很閒」爽領500萬年薪

參加葬禮後「離奇撞車」4親人全丟命！　她一天連喪5親崩潰

美國6州出現逾50個龍捲風！劇院屋頂被掀掉　釀5死、45萬戶停電

跟媽媽賞櫻走丟！　日3歲男童隔日被發現陳屍河川

大咖天后唱一半...4猛男掉出「超級巨根」！震撼畫面曝...萬人看呆

《窒友梅根》票房大賺14倍！　導演曝梅根獨特魅力：人們就是喜歡她

海軍1名徐姓士官長今墜樓身亡　艦指部不捨：全力協助處理後事

矢板明夫分析：日本外相訪中「為了救人」　中方誤解關係有所突破

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

陳晨威漏踩壘包直呼好尷尬　被隊友猛虧「十大好糗」

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！　「房客變情人」親曝私密吻照

「第一美胸」女星公開真實體重！168cm「不過度減肥」　網推：美炸

專訪／兒子撞見「啪啪啪」怎麼辦？　李銘順大笑：就說自然界交配

宋嘉翔首安獻給父母　曾總讚100分：明天主場繼續先發

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

洗澡別刷牙！牙醫提3關鍵：細菌都被「刷進口腔」

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

拍IG影片「假死」　男子溺水掙扎被當演戲喪命

烏克蘭議員「秀台灣物資」打臉宏都拉斯

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

全球第一槍！義大利禁用ChatGPT

乘客苦等換腎3年　Uber司機果斷捐給他

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」　乘客傻眼

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

外師揉捏女高中生胸部！上課中「雙手伸進內衣」

即／川普被起訴「30項刑事指控」

公園野戰到天亮　他被捕喊：沒錢開房

日男童跟媽媽賞櫻走丟！　隔日陳屍河川

更多熱門

相關新聞

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

參加葬禮後「離奇撞車墜溝」　4親人全丟命

馬來西亞柔佛州發生一起恐怖車禍，4名親人出席葬禮後乘車離開，沒想到途中轎車突然失控發生車禍，其中3人當場死亡，另1人送醫後仍宣告不治。家屬一天內送走多名親人，傷心欲絕。

公園野戰到天亮　他被捕喊：沒錢開房

公園野戰到天亮　他被捕喊：沒錢開房

新加坡閃電咖啡即日退出台灣　結束登台2年時光

新加坡閃電咖啡即日退出台灣　結束登台2年時光

印度法官請ChatGPT協助審謀殺案

印度法官請ChatGPT協助審謀殺案

把不到正妹　男竟「性侵」她的機車

把不到正妹　男竟「性侵」她的機車

關鍵字：

菲律賓刺青師Apo Whang-Od東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

本土劇女星爬山「穿超辣」！

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

阿嬤插隊！她嗆「快死掉也須排隊」司機再補2刀

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

更多

最夯影音

更多
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面