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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九參觀湖大「205會議室」　唯一設在校園內的抗戰勝利受降地

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九在湖南最後一天的行程仍是緊鑼密鼓的安排，他首站來到湖南大學機關辦公樓，前往曾經的205會議室觀看國軍第四受降區接受日軍投降的相關史料，這裡也是抗戰勝利後，16個受降區中，唯一一個在大學裡接受日軍受降儀式的地點。

▲馬英九前往湖南大學內保留下來的抗戰勝利第四受降區儀式舉行場地參訪。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九前往湖南大學內保留下來的抗戰勝利第四受降區儀式舉行場地參訪。（圖／記者任以芳攝）

馬英九走進205會議室後，神情輕鬆的聆聽湖南大學教授講解，包括湖南大學在抗戰時期被27架日軍軍機轟炸，科學館建築也被局部炸毀等歷史。馬英九聽完驚訝地提到，「27架飛機才部分炸毀，那很厲害耶！」

▲▼馬英九,湖南,受降館。（圖／記者任以芳攝）

▲203會議室今昔對照圖。（圖／記者任以芳攝）

這時，講解的教授也趕緊解釋，「嶽麓書院也被炸了，學校別的樓都被炸了，圖書館也被炸掉了，所以後來就是在這個房間受降，選擇在被日本轟炸過的地方受降。」

▲▼馬英九,湖南,受降館。（圖／記者任以芳攝）

▲日軍轟炸湖南大學，科學館建築遭部分炸毀。（圖／記者任以芳攝）

講解的教授透過舊照片向馬英九還原受降場景，他表示，從會議室門口進來後，牆上掛著四國國旗，旗子下方是兩排桌椅，中日兩軍代表間隔約2公尺。在講解過程中，馬英九對於日軍將領阪西一良似乎相當有興趣，連續問了幾個問題，同時，他也提到，日本在台灣的末代總督安藤利吉，在1945年8月15日投降後被送到監獄，在監禁過程中自殺。

▲▼馬英九,湖南,受降館。（圖／記者任以芳攝）

▲受降儀式現場牆壁上掛著大大的「V」字。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，從歷史照片來看，16個抗戰受降地的牆上都掛有大大的「V」字，這是由紅色木頭所製，也是當時國府為了向民眾宣告，「我們勝利了！可以安心了！」

▲▼馬英九,湖南,受降館。（圖／記者任以芳攝）

▲日軍將領版西一良向王耀武終將遞交降書。（圖／記者任以芳攝）

湖南大學機關辦公樓的前身是抗戰時期湖南大學科學館，日本裕仁天皇宣布無條件投降後，中國戰區共有16個受降區，各受降區的日軍繳械投降，國軍第四方面軍司令王耀武便是在這棟樓的205會議室接受日軍第20軍司令阪西一良中將簽字投降。

湖南大學將這間房間永久保留下來，內部存放著阪西一良遞交受降書、王耀武將軍簽字等珍貴照片，同時，這裡也保留當時的《中央社》出版的報紙，標題寫著，「長衡區日軍投降儀式，今日在岳麓山舉行，王耀武將軍昨日飛抵長沙。」

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