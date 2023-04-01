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湖南書記讚馬英九回鄉變網紅　雙方共識：兩岸青年交流刻不容緩

▲▼馬前總統會見湖南省委書記沈曉明 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬前總統會見湖南省委書記沈曉明 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

前總統馬英九今（1）日傍晚會見湖南省委書記沈曉明，開場氣氛十分融洽，由於馬英九回鄉家到熱列歡迎，沈曉明幽默地誇讚是不折不扣的網紅。馬英九也表達返鄉祭祖心情十分感動，終於一償宿願。談到兩岸關係，兩人都有共識，兩岸政治紛擾和疫情中斷，造成敵意上升，未來一定要擴大推動雙邊青年交流，刻不容緩。

今天傍晚6點半，馬英九與沈曉明在湖南九所賓館會見，陸方陪同人員有湖南省委副書記、省長毛偉明，湖南省委常委隨忠誠、湖南省委常委、秘書長謝衛紅，中台辦副主任陳元豐，中台辦聯絡局局長孫升亮，中台辦新聞局局長馬曉光，中太辦交流局局長黃文濤等人。

▲▼ 馬前總統、湖南省委書記沈曉明 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖南省委書記沈曉明 。（圖／記者任以芳攝）

沈曉明首先幽默開場，以湖南省委省政府代表7,000萬湖南的父老鄉親歡迎回家，並且誇讚馬英九受到熱烈歡迎，「就是不折不扣的網紅，不知道台灣有沒有網紅，充分說明了中華傳統文化，是兩岸同胞共同的價值追求。」

沈曉明進一步說，祭祖這件事連老天爺都幫忙，通常此時長沙天氣是清明時節雨紛紛的陰雨天，不過今天陽光普照，「可見您的祭祖之行不但是兩岸同胞支持，老天也支持。」

由於馬英九回鄉展現一口流利長沙話，沈曉明謙虛表示，「我和省長兩個人很大壓力，因為我們兩個人都不會長沙話的，但是我們在努力的學習湖湘文化，湖湘文化我能學會，長沙話就不一定學得會了，有機會在和馬英九先生好好的學習。」語畢，引起現會心一笑。

▲▼ 馬前總統、湖南省委書記沈曉明 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬前總統回鄉祭祖，「一償宿願！」 。（圖／記者任以芳攝）

馬英九談話首先恭喜沈曉明履新湖南省委書記，回憶12年前沈在上海市政府工作，曾經到過台灣，如今在湖南長沙見面倍感親切熟悉。

話鋒一轉，馬英九談到今早回湘潭祭祖，心中感慨很深，今年自己馬上滿73歲能夠來到大陸，回湖南老家祭祖，看看祖父母當年的足跡，對他來說意義重大。

馬英九說，「我們中國文化講究慎終追遠，明德歸後是一種道德教育，我想在座各位都能夠理解，我的父親出生湘潭縣，我的母親出生寧鄉縣，儘管過去從事兩岸工作近40年，很抱歉，這是我第一次到大陸來保護。在我即將屆滿73歲的年齡來到湖南祭祖掃墓帶動交流，我個人有一種得償夙願的感覺。」

他也再次強調，兩岸社會多一分情誼，交易越深厚，衝突發生幾率越低。無奈兩岸因這幾年政治紛擾跟疫情的因素，學生交流中斷有數年，兩岸人民敵意卻上升，對此感到憂心，也更加體認兩岸民間交流與學生交流是刻不容緩的工作。

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九回鄉祭祖激動落淚。（圖／記者任以芳攝）

馬前總統今回老家湘潭茶恩寺鎮雙陽村祭祖，在祖父馬立安墳前念祭文，報告自己當選兩次中華民國總統，並且嚴格遵守祖輩家訓，首次回鄉的他激動的流下眼淚。

活動結束後，馬英九在老家走走，沿路受到熱烈歡迎，馬家宗親全部來加油打氣，到處放鞭炮迎接。馬英九也以長沙話回應，「湘潭伢子回來了！（孩子的意思）」，讓鄉親們倍感親切。

▲▼馬英九、湖南省委書記沈曉明、嶽雲中學 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九參訪父親馬鶴凌母校嶽雲中學 。（圖／記者任以芳攝）

祭祖活結束後，馬英九下午前往南嶽忠烈祠祭拜抗戰英魂，下午前往衡山參訪父親馬鶴凌的母校嶽雲中學，和四姐妹一同參觀。嶽雲中學展出馬鶴凌78歲時生前書法，「嶽峙南天萬千桃李興中國，雲飛四海十億炎黃進大同。」

馬英九這次12天祭祖交流之慮，訪問地點有南京、武漢、湘潭、紅山、長沙、重慶、上海。在湖南老家將停留三天，明2日帶著青年朋友們走訪儒家思想的岳麓書院，以及一流的研究型大學湖南大學，號稱比世界第一悠久的巴黎大學，時間還要久，他也相信學生在湖南對於歷史跟文化的習俗，一定能聽懂，不虛此行。

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