小年輕陪馬英九一起晨運！　陸隨行維安緊張叮嚀：不能大喊！

記者任以芳／長沙報導

前總統馬英九今（4）日進入第7天訪陸行程，每天早上醒來第一件事就是晨跑，這個「萬年」不變習慣也感染同行的大九學堂學員，幾乎早上都會有學生一起早起運動，馬英九今天帶著學生拉筋，輕鬆聊天分享陳韻心得，大陸方面安排的隨行保鑣見到台灣媒體，立刻繃緊神經，提醒「不要大喊」。

馬前總統昨日結束祭祖行程，下午立刻一口氣前往南嶽忠烈祠、父親馬鶴凌母校嶽雲中學參訪，晚上6點半會見湖南省委書記沈曉明，一連三個行程外加晚上宴請，隔天早上一精神奕奕出來運動，不過這趟出訪馬前總統不孤單，身邊還有「大九學堂」學子相伴。

▼ 馬英九開心與學生聊天 。（圖／中視提供）

▲ 馬英九帶學生晨跑 。（圖／中視提供）

台灣媒體大約早上七點巧遇馬前總統與學生晨運，一開始學生們陸續集合，先到的成員自動自發拉筋熱身，馬前總統抵達後非常開心和學生們聊天，似乎傳授運動技巧，手勢也出來了，學生們也很熱情討論交流，馬前總統笑得很開心。

接著大隊人馬開始在長沙九所賓館內晨跑運動，馬前總統一邊陪學生歲步，一邊聊天，氣氛十分歡樂。此時媒體拍攝太靠近，大陸方面安排保鑣立刻上前疏導，伸手擋鏡頭，要求媒體往後退一點，並未完全阻止拍攝。

由於上次馬前總統運動也是被台媒記者巧遇，現場熱呼喊「馬總統好！」當時身邊只有台灣的隨行保鑣，運動人數規模也少。這次，是在賓館比較開闊地方，大陸方面安排隨行保鑣見到媒體拍攝十分緊張，立刻出手示意往後退，沒有阻擋拍攝，但特地交代「不要大喊。」

這次為了馬前總統住宿安排，大陸各省安排也很用心，都是大陸前領導人住過的飯店，並且一定有花園或森林步道，讓馬前總統享受隱密的晨跑。比如湖北武漢安排的是東湖賓館，毛澤東晚年療養就住這邊。湖南長沙安排的九所賓館也是毛澤東住過的地方。

九所賓館隱身在城市裡面，背靠山清水秀的烈士公園。磚紅色的樓房，稜角分明，花園裡有參天古樹，東依省委大院，南臨五一大道和繁華商都，距火車站約2千米，交通極其便利。

馬前總統今日上午行程即將前往湖南大學與學子交流，下午參訪湖南重工業，行程滿檔。