馬英九感謝大陸防疫人員挨轟　羅智強曝背後故事：民進黨會慚愧

▲前總統馬英九參訪武漢抗疫專題展。（圖／記者任以芳攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九日前訪陸，前往武漢參觀「英雄城市抗疫保衛戰展」時，稱「大家在張院長的領導之下，把疫情初步的做了好的控制，使得它（疫情）不會大幅的向外擴展，這點我們感到非常的敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻」，引來民進黨批評，而前國民黨台北市議員羅智強說，馬英九口中的張院長，是金銀潭醫院院長張定宇，「民進黨知道他的事績，相信會慚愧自己的批評」。

羅智強說，這次新冠疫情，張定宇所領導的金銀潭醫院，收容了全世界第一批新冠肺炎的患者，後來才知道這是未知的病毒；張定宇帶領醫護人員從患者支氣管採集「肺泡灌洗液樣本」送檢，為治療研究和疫情防控贏得先機，是像張定宇這樣的武漢醫護人員，承擔著生命的風險，為全世界搜集新冠病毒的資訊。

羅智強更指出，張定宇是一位漸凍人患者，他做事很急，曾經說過，「我的終點不可能走得太遠，我想把時間用足一點，把它用好」，請問民進黨的朋友，聽了不感動嗎？

羅智強表示，對中共當局有什麼態度是一回事，但武漢的醫護人員，是實實在在的對中國大陸有貢獻，對整個人類，包括台灣在內也有貢獻，「奉勸民進黨一句，政治是不能牴觸人性的，陳時中卡東洋代理的BNT疫苗，被台北市民否定，就是一個例證。」