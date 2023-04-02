踢拳道不敵無情砲火！烏克蘭4屆世界冠軍戰死沙場　留下2歲幼女

▲烏克蘭4屆踢拳道冠軍梅里諾夫戰死沙場。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭有不少運動員都因奮勇保家衛國而不幸喪命。伊凡-法蘭科夫市（Ivano-Frankivsk）市長4月1日證實，在烏克蘭前線作戰的4屆世界踢拳道冠軍梅里諾夫（Vitaliy Merino）在3月31日晚間傷重不治。

綜合外媒報導，市長馬爾辛科夫（Ruslan Martsynkiv）表示，梅里諾夫在俄羅斯發動全面入侵的第一天就已參戰，期間他曾因腿部被彈片擊中退下養傷，但梅里諾夫康復後又再次返回前線作戰，最終於3月31日晚間因新傷在醫院去世。

市長強調，「梅里諾夫直到死前最後一刻仍在保衛烏克蘭，而失去梅里諾夫是伊凡-法蘭科夫不可彌補的損失。這名英雄留下了美麗的妻子與一名2歲女兒。」

烏克蘭並未透露梅里諾夫最近是在哪場戰鬥中受傷，不過CNN指出，梅里諾夫生前還曾擔任過市議會執行委員，而他的遺眷如今還在世。