「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史　嘆：社會根本沒變

▲醫師自揭國小曾遭老師帶頭霸凌的經驗，盼喚起社會對學校教育的重視。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／綜合報導

東非狒狒桃園出逃18天、27日在楊梅中槍身亡一事引起台灣社會的討論。但與此同時，另一端的台中市某高中生被師長、教官霸凌導致輕生案件，更有不少人努力在社群宣導，盼能喚起對教育體系的探討與關注。醫師姜冠宇也分享，自己曾在國小生活被霸凌的經驗，直言這樣的事件處理不好「純潔校園也是一片地獄。」

姜冠宇提到台中市高中生霸凌一事，也剖開內心的傷疤提及自身經歷，當時還是國小三、四年級的醫師，校園內因為有秩序競賽和清潔競賽，只要一周內沒有拿到獎牌，全班就會被老師臭罵上一至兩堂課。醫師說，老師是點名式的罵法，「完全摸不著頭緒的罵」，除了言詞尖酸刻薄，也讓被點名的學生陷入無盡的懊悔與自責。

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姜冠宇表示，有些家長會送禮給老師，他們的孩子則被捧為班上的幹部；相對的，那些家長沒有送禮的孩子，有如《蒼蠅王》情節般，一個個不幸成為受霸凌的目標。醫師形容，當時的那位老師引導著同學們羞辱和欺凌其他學生，「教學生取難聽的綽號，甚至公開嘲笑那些不受歡迎的學生，比如用『白痴』這樣的字眼來形容。」

姜冠宇解釋，那時自己的學習較慢、又或是父母並沒有向老師送禮，只有去函給學校，請校長處理，但老師知道後態度更為變本加厲，父母在這種狀況下只因怕工作不方便，依舊沒有做出轉學的決定。醫師描述，同學們幾乎在這種環境下，被教育出排擠是應該的，「我的童年尊嚴是這樣被剝奪殆盡的，也構成我後續成長上的一些心理障礙，花很大力氣才克服。」

▲醫師直指，若霸凌事件沒有好好處理，純潔的校園也是一片地獄。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

「我是確實想過自殺的，只是校園那時窗戶有裝鐵欄，所以沒有成功」姜冠宇透露，自殺的危險在他的人生中其實有過不少次，現在的他因為社會經驗夠了，才知道這一切不是自己的錯，也想給予過去的自己掌聲。

姜冠宇直指，這個社會有腐敗、和醜陋不堪的地方，當老師們教育著孩子，如何否定他人、嘲笑他人，但「這些孩子將來長大會是什麼樣子？」錯誤觀念成為種子時，對於社會甚至成為什麼樣的影響？醫師點名，這類型的老師「其實很多、很多、非常多。」

如今台中市高中生的霸凌事件，也讓姜冠宇感慨，「原來現在少子化，孩子跟寶一樣的時代，還是一樣，這個社會並沒有變。」他直言，處理不好純潔校園也是一片地獄，「你唯一的孩子，就算沒有死，終生也會篤信這個世界根本就沒有希望。」

姜冠宇強調，社會不只要譴責聲討這類老師，更多的是要讓那些拯救過心靈受苦孩子的老師，更能對社會產生影響力，至於對學生造成傷害的人，應積極監督並有效減少。