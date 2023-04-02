超強磁吸「夾爆蚊子」13秒畫面曝！殘肢瞬間噴飛　觀看數破千萬

▲蚊子被磁鐵夾爆。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

蚊子是許多人心中的夢魘，而國外網友ngoc lan就在TikTok分享一段「虐殺」蚊子的影片，只見他將兩塊小磁鐵放在蚊子的左右兩側，接著磁力就立瞬間將兩塊磁鐵吸在一起，而夾在中間的蚊子瞬間被夾扁，這段影片也吸引超過1000萬人觀看。

ngoc lan在TikTok分享了這段13秒影片，只見他將兩小塊磁鐵放在一隻蚊子的左右兩側，接著慢慢推動其中一邊的磁鐵，下秒強大的磁力瞬間將兩塊磁鐵吸在一起，而夾在中間的蚊子瞬間被夾扁斃命，殘肢和翅膀也噴飛出去，畫面相當殘忍，但這段影片已吸引超過1000萬人觀看，按讚數也超過570萬。

事實上，這並非TikTok上流傳的唯一蚊子虐殺片，早在2021年就有網友上傳過同樣的影片。許多網友留言表示，「其實這蠻殘忍的」、「為何牠能定格不動？」、「我寧願一掌打死牠」、「不要玩這個可憐蟲好嗎？」