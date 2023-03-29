等紅燈突然被求婚！男友車陣中感動告白　遭泰網友揪1點狂酸

▲泰國警察停紅燈時突然跑下車求婚，網民歪樓抱怨「紅燈有夠久」。（圖／翻攝自TikTok／@piyawatpark）

記者張寧倢／編譯

泰國一名男性警察最近在網路上傳一則短片，他某天開車載著女友，趁停紅燈時突然衝下車，在路中央上演浪漫求婚記，手裡紙板寫道「我想永遠照顧妳，妳願意嫁給我嗎？」影片爆紅獲得16萬讚，女友也答應求婚，不過許多網友調侃，曼谷有些地方的紅燈秒數「久到可以娶妻生子」都沒問題。

根據「The Thaiger」報導，這名警察名叫皮亞瓦特（Piyawat Chaiyawet）26日在個人TikTok頻道上傳求婚影片，他趁停紅燈時快速衝下車，跑到車前一頁一頁翻著告白紙板，上頭寫道「寶貝…我們在一起有段時間了…我認為時候到了，我想永遠照顧妳，寶貝，妳願意嫁給我嗎？」同時拿出求婚戒指，露出燦笑。隨後副駕女友也比出OK的手勢，答應求婚。

感動影片獲得120萬次點閱、16萬人按讚，多數網友都在留言區恭喜有情人終成眷屬，但也有人藉機狂酸泰國紅綠燈秒數實在太久，「如果你在曼谷的阿索克十字路口（Asoke Intersection）這樣求婚，那你就有超多時間可以把心裡話都說出來」、「阿索克十字路口的號誌變綠燈之前，你可以求婚、娶妻生子，甚至送小孩去上學…」、「我之前去過這個路口，這裡紅燈非常久」。

報導指出，影片拍攝地點與時間目前並未獲證實。另外，雖然皮亞瓦特在馬路上求婚時，中間一度轉頭確認紅燈是否轉綠，但他在道路行駛途中下車離開駕駛座的行為，也讓影片被TikTok官方強制加註安全警語，稱此舉可能導致他人或本人受傷。