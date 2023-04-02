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「費芯」市場掃街強碰！徐巧芯嗆辯論　費鴻泰：隨時歡迎

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨掀起世代交替風，黨內立委初選幾乎殺聲震天，台北市議員徐巧芯挑戰北市第7選區資深立委費鴻泰，外界戲稱「猩狒（心費）大戰」。徐巧芯今（2）日在市場掃街受訪時表示，公開邀請費鴻泰進行公開辯論會，來場君子之爭；費鴻泰隨後回應，隨時歡迎，希望辯論題目不要打內戰，若打內戰他恕不奉陪。

徐巧芯在黨內立委初選挑戰現任立委費鴻泰，初選辦法是以3成黨員投票加上7成民調做決定，民調日期為16日至18日；黨員投票日為22日。徐巧芯與費鴻泰今天上午不約而同先後來到中崙市場掃街拜票，兩人未碰面之前都各自接受媒體訪問，

徐巧芯受訪時說，今天如果順利碰到費鴻泰的話，她想要邀請他公開進行辯論，相信很多民眾也很期待，費一直講說要團結對外，自己想要當面請教費，願不願意進行一場公開辯論，相信是非常有意義的事情，也能真正貫徹初選的精神。

費鴻泰隔空接招，他表示，「隨時歡迎，希望辯論題目不要打內戰，打內戰我恕不奉陪」，不想讓支持者傷心落淚。今天是黨內立委初選起跑點，國民黨目前是在野黨資源有限，只有團結共好，認真努力才能拿回執政權，國會才能過半，反之若他跟他的競爭對手每天在空戰，最後民進黨支持者一定在旁邊竊笑，國民黨支持者一定每天傷心落淚，吃不了三天飽飯就開始內戰，關於他跟競爭對手的事，已不想多說。

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