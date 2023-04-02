分析2024總統大選民調　吳子嘉：國民黨派他最強

▲2024誰能入主總統府成焦點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》日前公布總統大選最新民調，在三腳督局面下，民進黨的副總統賴清德拿下38.4％、領先國民黨的新北市長侯友宜的26.2%、民眾黨黨主席柯文哲20.3%。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「我認為到今天為止，國民黨還是派侯友宜最強」。

根據民調數據顯示，若2024總統大選是三腳督，賴清德拿38.4％支持度，領先侯友宜26.2%、柯文哲20.3%，若國民黨改派鴻海創辦人郭台銘參選，賴清德則以40.6％支持度，領先郭台銘20.9%、柯文哲19.6％。

若是藍綠對決的單挑局勢，賴清德則以43.4％，領先侯友宜的41.3％，差距在誤差範圍內，相較上個月，賴清德下滑5個百分點，侯友宜上升3個百分點。

吳子嘉在《董事長開講》說，現在發現民調最近這幾次表態率都差不多85％，這告訴大家一個訊號，就是從現在開始，該表態都表態了，因此每個參選人要開闢票源已經沒空間，就是互相挖牆腳，目前的事實是賴清德很強，因此國民黨要忘記九合一大勝的喜悅。

不過，從民調數字來看，吳子嘉也說，「我認為到今天為止，國民黨還是派侯友宜最強」。