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墓仔埔也敢去！九如鄉崁仔頂「墓地變公園」 獲選優良農建獎

▲九如鄉崁仔頂「墓地變公園」獲選優良農建獎。（圖／農委會水保局提供）

▲九如鄉崁仔頂「墓地變公園」獲選優良農建獎。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

清明連假，不少家庭安排掃墓行程，農委會水土保持局與屏東縣九如鄉公所合作，把社區約0.6公頃閒置髒亂的土地，過去也是公墓用地，重新打造成安全、友善、共榮的崁仔頂公園，融合多功能、藝術美學及在地產業元素的設計，榮獲111年農委會優良農業建設工程獎設施類肯定。

九如鄉長藍聰信表示，崁仔頂公園過去為公墓用地，多年前雖已完成遷移，但因荒廢閒置、雜草叢生、民俗忌諱等緣故，逐漸成為聚落裡的嫌惡空間，在農村再生政策的支持下，協助整頓雜亂環境，增添友善步道、茄苳樹平台、涵管遊戲區等多元休憩設施。

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水保局台南分局長傅桂霖表示，九如鄉崁仔頂公園設計是由在地居民的生活型態及實際需求著眼切入，建置了有趣的磨石子滑坡、跳石階梯，還有可視個人路線舒展身心的環狀步道，滿足幼齡到中高齡居民休憩運動的功能；另一方面也保留寬廣草地、增補喬木，不僅能綠化環境與節能減碳，亦能提供當地信仰中心的清水祖師廟廟會及聚落大型活動使用。

▲九如鄉崁仔頂「墓地變公園」獲選優良農建獎。（圖／農委會水保局提供）

▲九如鄉崁仔頂「墓地變公園」獲選優良農建獎。（圖／農委會水保局提供）

水保局長李鎮洋說，環境改善後的崁仔頂公園提供居民更舒適的生活環境，融入在地檸檬產業元素的開闊空間，亦有助未來營造「屏北熱農情」區域亮點軸線中食農生態與農村輕旅的體驗旅遊場域。

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