雲林基督教醫院長認購贈高麗菜助農　營養師泡菜教學顧健康

▲雲林基督教醫院院長鄭清源自掏腰包購買數十箱高麗菜贈雲基員工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期天氣溫高穩定，高麗菜大豐收，品質優良價格卻不佳，雲林基督教醫院院長鄭清源為響應雲林縣張麗善縣長穩定市場產銷平衡，鼓勵大家把握當令嚐鮮的好時機，特別自掏腰包購買數十箱高麗菜贈雲基員工。

高麗菜屬於十字花科蔬菜，最珍貴之處在於其防癌成分當中的「異硫氰酸鹽」可以降低肺癌和食道癌的風險；「蘿蔔硫素」可增強體內抗氧化能力，抗發炎和防癌；「吲哚類化合物」能抑制乳癌和前列腺癌的荷爾蒙生成，進而防止癌症的發生。

雲林基督教醫院營養室主任林旻樺表示，鄉親朋友可以試試這道簡易台式高麗菜泡菜，不用醃漬只要稍川燙一下，就可以馬上吃的酸甜泡菜。

食材為高麗菜1顆（約900）公克、蒜頭4瓣、辣椒1根、話梅5顆、紅蘿蔔1/4條、糖150公克、水果醋或糯米醋200〜300毫升(適個人口感喜好酌量添加) 鹽 15公克(1湯匙)

作法：1.高麗菜切四刀去蕊心，高麗菜一片片剝好用自來水洗淨。2.紅蘿蔔切絲、蒜頭切片、辣椒切片。3.在大鍋子裡，加入水燒開把高麗菜和胡蘿蔔放入鍋中川燙1分鐘，撈起放進耐熱袋加入一大匙鹽，封口綁緊或抓緊後搖一搖，讓菜出水後瀝掉水分。4.加水果醋或新鮮檸檬、辣椒、大蒜、糖，上下搖一搖袋子使高麗菜入味，即可享用好吃的台式泡菜，怕胖不想加糖的人可以改放話梅，酸酸甜甜不用加糖就有好味道。 多吃高麗菜防癌又保骨 這2大族群要限量

日本有研究發現，高麗菜中的「硫配醣體」化合物，可以殺死幽門螺旋桿菌，進而達到預防胃潰瘍和胃癌的作用。其他營養素，例如類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素，有助保護眼睛；豐富的維生素C和纖維質則有助體內排毒。攝取高麗菜時一定要控制份量，以免對身體造成不良的影響。

▲雲林基督教醫院營養室主任林旻樺強調，吃高麗菜就該吃它的防癌成分，建議最好洗淨後生吃，或做成台式泡菜，較能保留珍貴的防癌成分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

需注意2個族群，攝取高麗菜時一定要控制份量，以免對身體造成不良的影響：正在服用抗凝血劑的人，除了要按時服用抗凝血藥物之外，飲食也不宜一次攝取超過半碗高麗菜，以免高麗菜的維生素K2會加速血液凝結，影響預後。平時蔬菜吃太少的人，一下子突然吃進太多高麗菜，補充了太多的膳食纖維，容易造成腸道不適，建議改用漸進的方式，才能避免消化不良的情況發生。

營養室主任林旻樺強調，在吃法部分，目前高麗菜可炒、可煮，也能生吃或加工為醃漬品，但是，吃高麗菜就該吃它的防癌成分，但都容易隨著烹調加熱和長時間水煮而流失，因此建議最好洗淨後生吃，或做成台式泡菜，較能保留珍貴的防癌成分。