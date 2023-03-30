女病患天天喝豆漿「慘得乳癌」！營養師曝關鍵原因：與這器官有關

▲一名女子天天喝豆漿補充營養，沒想到竟得了乳癌。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多人喜歡喝豆漿補充營養，不過有名女性天天飲用豆漿，最後卻得了乳癌，因此感到十分困惑，詢問營養師「豆漿是致癌還是抗癌」。對此，營養師許睿涵表示，肝臟解毒要分2階段才能完整，因此得到婦科相關疾病的機率，其實與肝臟解毒功能有關係。

許睿涵提到，無論是豆漿裡面的大豆異黃酮，還是身體製造的雌激素，或是用各種方式使用的飲品、食品及保養品，分子進入人體後的第一步，都是送往肝臟這個中繼站，才能決定後續要去哪裡。

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許睿涵說，會對身體造成傷害、有致癌性的毒性物質，更是需要經過肝臟解毒，轉變成水溶性化合物，才能更容易隨糞便、尿液離開，如果沒有肝臟，身體就像垃圾掩埋場、不斷積蓄物質，最後好的、壞的物質都會慢慢腐爛、發臭。

許睿涵解釋，肝臟解毒共分為兩階段，第一階段是將毒素從大分子轉為小分子、改變毒素級性，以及方便進入第二階段解毒。第二階段則是添加新的分子來中和，確保毒性能夠壓到最低，因此容不容易得到婦科相關疾病，其實與肝臟的解毒功能好不好有關係。

▼許睿涵用圖片來解釋肝臟解毒2階段。（圖／翻攝臉書／吃．營養．許睿涵營養師）



而對於抗癌的生活習慣調理，營養功能醫學專家劉博仁透露，有名女子罹患乳癌，接受治療後又復發，體認到需要從生活、飲食習慣下手調理，於是找他幫忙。後來經過檢查，劉博仁發現，女子體內的「鄰苯二甲酸酯類」的致癌物質過高，也讓女子嚇了一跳，經過檢視生活習慣，發現可能是因為外食、外帶居多，又會用塑膠袋裝熱湯，才會發生這種情況。

因此他出言告知，除了加強排毒療法，也要避免用塑膠袋裝熱湯、不使用塑膠餐具。而經過一年的控制，女子體內的塑化劑已清潔溜溜，且癌症目前都沒有復發的跡象。

劉博仁說，目前大多數塑膠用品都屬於「鄰苯二甲酸酯類」，還有許多用品的定香劑含有這種物質，其中又以「鄰苯二甲酸二酯（DEHP）」最多，而這項物質對身體健康危害頗大，目前已知許多癌症、不孕症、二型糖尿病、異位性皮膚炎等疾病與塑化劑汙染有關，若想要注意健康，還是要從良好的飲食、生活習慣下手。