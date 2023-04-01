林襄不怕冷！主場應援桃園海芋節　甜笑同框張善政「合比愛心」　

▲彩色海芋季開幕式邀請樂天女孩林襄帶來熱情的應援舞蹈，桃園市長張善政也開心合比愛心。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興、蔡怡萍／桃園報導

「2023桃園彩色海芋季」於連假第一天盛大開幕！除了市長張善政出席開幕式以外，另一亮點就是高人氣的樂天桃猿啦啦隊女孩林襄，也在現場帶來元氣滿滿的應援舞蹈，除了為今天同步開打的2023中華職棒開幕戰加油，也希望為連假期間繽紛的海芋節帶來熱鬧人潮。

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桃園市長張善政表示，「2023桃園彩色海芋季」以「綺芋」為主題，4月1日起至4月16日，為期16天在溪海休閒農業區登場，主展區有高達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株各式在地草花，為歷年來規模最大的花田。

其中，「青鳥。芋守」主題藝術裝置即使用多達2萬盆草花，青鳥口中銜著花卉御守象徵幸福；「祈緣。綺芋」則是依海芋花型所打造的許願噴泉，而今年展區也首次擴展至周邊的罐子埤，邀請鄉親來桃園賞海芋、逛「寮芋市集」，沿著環埤步道欣賞豐富的埤塘生態，度過愉快的清明假期。

此外，今日「2023中華職棒開幕戰」於台中洲際棒球場開打，明（2）日將是樂天桃猿隊的主場開幕戰，而上午特別邀請超人氣樂天女孩林襄，為「2023桃園彩色海芋季」帶來熱情的應援舞蹈，林襄特別致贈象徵「桃園好棒」的樂天桃猿隊簽名球棒給張市長，而市長也回贈彩色海芋花束，並笑著共同比出一顆愛心合影留念。