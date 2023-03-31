桃市府公布公共工程體檢報告　張善政：建外審制度不究責公務員

▲桃園市府今天上午公布公共工程總體檢報告，以平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓與竹圍漁港遊艇碼頭等3項工程為主。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（31）日上午舉行「桃園市政府公共工程總體檢報告」記者會，市長張善政聽取包括平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭等3案說明主要缺失後表示，近幾年，桃市有許多公共工程進行中，導致市府工務單位人力嚴重短缺，他不會究責公務人員，市府未來將建立「外審制度」，委託第三方機構進行結構或設計審查，並在後續施工過程執行「階段性審查」，讓公共工程施工過程中皆與工程設計相符合，更確保公共工程品質。

「桃園市政府公共工程總體檢報告記者會」今天上午在市府舉行，分別就平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭等3案說明主要缺失，市長張善政指出，上任之初即召集台大土木系教授李鴻源與相關領域專家學者成立公共工程體檢會，以李鴻源教授為首擔任總顧問，市府已完成相關體檢工作，期盼向桃園市民提供客觀公共工程體檢報告。

▲桃園市府今天上午公布公共工程總體檢報告，市長張善政指出，市府後續會建立外審制度階段性審查，確保公共工程品質符合設計需求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓與竹圍漁港遊艇碼頭等3案工程主責單位皆為不同局處，當三個不同局處工程都出現爭議問題，顯示工程缺失發生並非僅是單一局處個案，而是整個市府在推動公共工程時機制出現「失靈」，這是市府必須積極改善的制度性缺失。

張善政還說，近幾年，桃市許多公共工程正進行中，導致市府工務單位人力嚴重短缺，過去工務局舉辦過多活動，8年內舉辦高達306場活動，平均每10天即有1場活動，讓基層人員疲於奔命，但無法究責於公務人員，後續市府將改善或設法解決人力短缺問題，市府將建立「外審制度」，委託第三方機構進行結構或設計審查，由此機構在後續施工過程中執行「階段性審查」，確保公共工程在施工過程皆與工程設計相符合。

張善政強調，這次公共工程體檢會分別針對各項工程案提供後續改善措施，經工程體檢後，平鎮公園地下停車場仍須針對RC柱頭增加強度，市府將儘速完成補強工作，以確認安全無虞後啟用。另外，楊梅區公所行政大樓，並非因連續大雨導致結構上浮，是因當初鑽探報告不精準，導致錯估地下水位；竹圍漁港並不適合興建遊艇碼頭，這是決策錯誤問題，比設計錯誤更加嚴重，針對A、D區碼頭無法使用，後續市府也無復原、補強計畫。初期市府以平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭為重點，其餘潛在工程案，包括近期已完工啟用或進行中工程，市府會陸續進行盤點，還會有第二波公共工程體檢。

▲桃園市府今天上午公布公共工程總體檢報告，總顧問李鴻源點出三大工程問題癥結。（圖／記者沈繼昌翻攝）

公共工程體檢會總顧問李鴻源也表示，桃市公共工程體檢會是以專業角度檢視工程缺失，而非「除弊」，期盼藉由體檢讓桃園市公共工程品質達到應有水準與強度，以確保市民生命財產安全，也讓市府未來的每一筆工程預算，都能運用在刀口上，吸引更多優良廠商，這是他與所有專家學者參與桃園市政府公共工程總體檢的目的。

李鴻源也點出，平鎮文化公園地下停車場是結構技師計算錯誤，承受力只有四分之一，審查過程皆未發現此問題，這是很容易看出的問題；楊梅區公所行政大樓的問題是沒有完整鑽探、地下水位定位錯誤；竹圍漁港遊艇碼頭則是缺乏長久資料蒐集與研究，這至少需要2年時間，當初僅花費3個月設計，並錯誤引用台北港波高作為設計依據，如要興建一個遊艇碼頭，原經費也嚴重不足。