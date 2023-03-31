恐怖爆炸片！國道11車連環撞　聯結車「轟天一響」噴出火團

國道10號東向10.6公里燕巢路段31日下午發生5車連環撞！現場一輛砂石車追撞前方自小客車，導致自小客車又向前推撞，造成5車撞成一團，而事故占用中線及外線車道，造成車流嚴重回堵約4公里，警方獲報後正趕往排除，至於詳細事故原因仍待調查釐清。