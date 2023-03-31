恐怖爆炸片！國道11車連環撞　聯結車「轟天一響」噴出火團

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導
國1南向50 k桃園段，今(31日)16時39分，發生11車追撞事故，詳細事故原因仍待釐清，1輛聯結車起火燃燒爆炸的影片也曝光。
影片中可看到，聯結車車頭冒出熊熊火焰，黑煙狂竄，當燃燒一陣子後突然發出爆炸聲響，車頭受影響瞬間震動，也導致火勢更猛烈，燃燒面積變廣。
▲半聯結車起火爆炸。（圖／翻攝自Facebook／大內壢生活）
消防局指出，吳姓男子駕駛聯結車，稱車輛疑似煞車失靈，失控追撞前車，吳男已離車暫避無受傷。詳細的肇事原因警方還要分析研判。
記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導
國1南向50 k桃園段，今(31日)16時39分，發生11車追撞事故，詳細事故原因仍待釐清，1輛聯結車起火燃燒爆炸的影片也曝光。
影片中可看到，聯結車車頭冒出熊熊火焰，黑煙狂竄，當燃燒一陣子後突然發出爆炸聲響，車頭受影響瞬間震動，也導致火勢更猛烈，燃燒面積變廣。
▲半聯結車起火爆炸。（圖／翻攝自Facebook／大內壢生活）
消防局指出，吳姓男子駕駛聯結車，稱車輛疑似煞車失靈，失控追撞前車，吳男已離車暫避無受傷。詳細的肇事原因警方還要分析研判。
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