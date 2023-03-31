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2023世界客家博覽會在桃園　志工召募平台3／31啟用

▲2023世界客家博覽會志工召募平台啟用。（圖／社會局提供）

▲2023世界客家博覽會志工召募平台啟用。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」將於今年8月11日至10月15日，於桃園市盛大登場。市府31日於文化局舉辦「2023世界客家博覽會志工召募平台」啟用記者會，為即將到來的世界客家博覽會進行志工召募及系統宣導，呼籲熱心民眾參與，共同為傳承客家文化盡心力。

▲2023世界客家博覽會志工召募平台啟用。（圖／社會局提供）

市府秘書長詹榮鋒指出，2023世界客家博覽會分為2個主展館(世界館、台灣館)及8個副展館，預計召募志工協助各展區服務，因而建置「2023世界客家博覽會志工召募平台」，並將有關世界客家博覽會及志願服務資源整合於一站，提供公開、透明、即時之報名系統及機制，號召民眾擔任志工共同參與公共服務，並認識客家文化風貌，提供民眾、各志工單位與各機關人員獲得完整資訊。

▲2023世界客家博覽會志工召募平台啟用。（圖／社會局提供）

詹榮鋒說，此次為首次以客家文化為主題的國際博覽會，除展現臺灣客家多元特色，也讓更多人投入傳承客家文化的行列，桃園身為臺灣客家文化重點發展區，誠摯邀請大家一起加入世界客家博覽會志工，共同為傳承客家文化盡一份心力，有意願的民眾可上網搜尋「世客博志工」即可進行意願登記。

包括市議員陳美梅、張碩芳、參議邱國峯、社會局長陳寶民、文化局長邱正生、客家局副局長戴興達、世界客家博覽會專案辦公室主任楊安光等均一同出席活動。

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