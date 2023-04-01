2023「屏東第一鮪」來了！新發財1號拔頭籌　4／7下午1點拍賣

記者陳崑福／屏東報導

2023屏東第一鮪確認！東港區漁業電台於3月31日下午接獲琉球籍漁船「新發財1號」通報，於台灣恆春西南方海域捕獲今年屏東第一尾黑鮪魚，今(1)日上午在東港區漁會進行「驗明正身」，確認符合起鉤活魚、捕撈海域、重量超過180公斤且第一個返港，「新發財1號」拔得頭籌，奪得「第一鮪」資格。訂7日拍賣。

▲琉球籍漁船「新發財1號」捕獲2023東港第一鮪，船長洪明全相當興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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琉球籍漁船「新發財1號」於3月31日下午4:50分通報東港區漁業電台，在恆春西南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約180公斤，為爭第一鮪頭銜，船長洪明全於今4月1日凌晨3:15分進港快馬加鞭火速返港。

當黑鮪魚自「新發財1號」船艙緩緩釣起現身時，壯碩的魚身令圍觀民眾發出讚嘆聲，經東港漁會鑑定委員分別從黑鮪魚的眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時是否為活魚，並先行過磅確認重量超過180公斤，最後由漁會總幹事鄭鈺宸宣布「新發財1號」贏得第一鮪頭采。

現年61歲的洪明全是琉球鄉人，12歲捕魚有近50年從漁資歷，是第一次捕到屏東第一鮪；他表示，船上2個漁工共僅3人捕魚，這次出航第二天就意外捕獲黑鮪，原本是要捕鮪旗魚，看見魚嘴緊閉、眼睛及皮膚光澤相當清澈、尾鰭顏色相當鮮艷，再加上目測超過驗魚的公斤數，萬中選一的機會，讓他既緊張又興奮，顧不得出航才捕到2尾旗魚，立馬火速返港，能奪得今年第一鮪頭銜，感到相當高興。

東港區漁會表示，「新發財1號」是13噸位的CT2級小漁船，連續這三年均是琉球籍CT2級漁船且都在台灣西南部海域捕獲，以小搏大，在歷屆第一鮪紀錄上，CT2級是第6艘漁船。由於這回「新」船捕獲海域很近，在歷年屏東第一鮪(2002年起迄今)的紀錄，創下最早返港紀錄，第三早捕獲，以前只有在2003年3/23日、2021年3/28捕獲，其餘均是4月中旬左右，最晚捕獲紀錄是2001年4月28日捕獲。

在確認第一鮪後，屏東縣政府與東港區漁會隨即敲定拍賣會時間，訂於4月7日下午1時00分在東港魚市場舉辦屏東第一鮪拍賣會。