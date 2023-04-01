台中國際動漫節揭幕！人潮擠爆會場　盧秀燕估4天破25萬人

▲▼第2屆台中國際動漫節今天揭幕，一大早即湧進上萬人擠爆會場，盧秀燕估計，4天展期恐破25萬人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市在今天4月1日發生關於動漫的2件大事，一是行政院決定國家漫畫博物館設在台中；第二，第2屆動漫節今登場，台中市長盧秀燕主持開幕儀式時表示，去年受到疫情影響，只有20萬人參觀，今年4天展期預估可破25萬人，她希望年年舉辦，帶給年輕人更多想像和創作，會場一開幕即湧進上萬人潮，大排長龍，把會場擠得難以行走，尤其在「AKB48 Team TP」年輕偶像團體可愛和動感表演的魅力下，更是讓吸引粉絲們瘋狂尖叫。

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第2屆台中國際動漫節今天開幕，展期至4日，主辦單位表示，由於疫情已過，會場吸引69家業者、200個周邊商品的攤位，有玩有吃，還可把心愛的動漫帶回家，除了感謝政府大力支持動漫產業之外，更藉此吸引年輕人喜愛動漫，投入動漫創作。

盧秀燕表示，既然是動漫，當然是用看的，而不是用說的，所以她愈簡短愈好，去年有20萬人觀看，她今天觀察了一下人潮，4天應該會突破25萬人，她希望年年舉辦，帶給年輕人更多創作和歡樂。

文化部長史哲說，小時候大人都不准小孩看漫畫，如今是媽媽市長盧市長帶頭看，他這才知道台中為何被稱為是動漫之都的原因了。

行政院副院長鄭文燦則透露他小時候最愛的漫畫，是「好小子」，「天才小釣手」，他關心的說不知有沒有復刻版，他非常喜歡動漫，不但可帶來冒險，療癒，歡樂，還是一種難得的文化體驗。

主辦單位還特別找來3名漫畫家，畫出盧秀燕、史哲和鄭文燦的Q版造型，盧開心的說，這是她擔任市長4年來最高興的一天，因為漫畫家把她畫得既年輕又漂亮。



