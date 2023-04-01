6000元今起入帳！　陳建仁、鄭文燦拍影片提醒「這三種方式是詐騙」

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

為防範普發6000元詐騙簡訊，並引導民眾點選指定網址快速領到現金，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦1日合拍宣導影片，提醒民眾政府不會發簡訊、打電話、發電子郵件等方式通知領現金，若遇到上述情況，可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，「把這些人通通抓起來」。而兩人一搭一唱的對話式影片，也讓網友直呼太有趣。

財政部開放銀行可提前將政府普發的6000元匯入民眾帳戶，行政院副院長鄭文燦今日上午受訪時表示，現在銀行資訊系統成熟度很高，包括8家公股行庫、3家民間銀行有將在今天入帳、郵局明天入帳，適逢清明連假，各銀行因為預留作業時間，最晚4月6日陸續撥付到民眾帳號。

然而，由於有許多詐騙集團，假借政府普發現金名義傳送詐騙訊息，行政院今天發布約1分鐘的對話式宣導影片，呼籲政府不會發簡訊、打電話、發電子郵件通知領現金。若遇到上述情況，馬上撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，「把這些人通通抓起來」。

片中只見陳建仁詢問鄭文燦，「文燦，全民普發6000元，你去登記了？」鄭文燦回覆，「報告院長，已經登記好了，4月1日起陸續入帳。」陳建仁也向鄭文燦反應，有民眾對同時輸入身分證與健保卡號有個資安全的疑慮，鄭文燦則比著OK手勢說，「資料會在領取期限結束後一個月全部刪除，政府已經做好完善的保護措施，若民眾還有任何疑問，可撥打1988全民共享普發現金專線免費諮詢。」

影片發出後也立馬吸引千名網友按讚，有網友留言表示，「好有創意的影片，誰是製作影片的人？好棒棒」、「這廣宣與民共感」、「院長聖光也太可愛」等。