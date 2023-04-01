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國漫館落腳台中！以刑務所官舍群作基地　盧秀燕：久旱逢甘霖

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

國漫館今日拍板定案落腳台中市刑務所官舍群。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

「國家漫畫博物館」 歷經多次協商破局、選址地點更換，還一度傳出要設在台南，今（1日）行政院副院長鄭文燦拍板定案，宣布國漫館確定落腳台中！鄭文燦表示，國漫館將以「刑務所官舍群」作為基地，經費由文化部全數支應；盧秀燕說，國漫館這艘迷航4、5年終於定錨，感謝新任部會首長上任的高效率，今日拍板定案就像是乾旱中的甘霖，期待中央、地方合作。

盧秀燕日陪同鄭文燦與文化部長史哲等人會勘台中刑務所官舍群，鄭文燦拍板定案，宣布國漫館確定續留台中。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕日陪同鄭文燦與文化部長史哲等人會勘台中刑務所官舍群。（圖／台中市政府提供）

鄭文燦表示，國漫館是市府長期主張也鼓勵的目標，過去其他選址因為部分條件未達共識，但刑務所是中央地方一致認同的適宜地點，感謝台中團隊，東側由中央地方合作，共花費2億元修復完成，這是一個現成的基地，未來將可加速規劃策展，鄭文燦強調，文化部已做了評估報告，獲得行政院長陳建仁支持，這是一個「確定拍板」的計畫，希望今年經常門預算多一點，讓活化早一點完成，北側館舍興建也會全力支持。

盧秀燕指出，台中是漫畫之都，這麼多年不分朝野黨派，都想爭取國漫館在台中，感謝陳內閣高效率，上任60天內就請文化部多次來會勘，市府的態度非常明確，「不論文化部選址在哪裡，只要在台中，市府都全力配合。」

立法院副院長蔡其昌也說，中央地方攜手合作，國漫館必須盡快落實，感謝盧秀燕對國漫館計畫的重視。文化部史哲部長表示，台中也算是他的故鄉，希望盡快推動國漫館計畫，過去因為場址問題受阻，他上個月一到刑務所眼睛就為之一亮，覺得這裡最適合，台中市那麼認真維護日式建築，文化部應該要立即啟動，跟市府密切合作。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲鄭文燦拍板定案國漫館落腳台中。（圖／台中市政府提供）

台中市政府新聞局指出，「台中刑務所官舍群」基地面積超過2公頃，是日治時代三大監獄的職員宿舍住所，台中刑務所同時具有日治中期、末期及戰後初期三種風格的歷史建築，目前東側區域已修復完成，北側區域規劃修復中，可彈性運用。

從2017年至今，國家漫畫博物館歷經多次選址問題，包括水湳中台灣電影中心、帝國糖廠、台中驛第一貨物倉庫群（新民街倉庫群）、台中文資園區、台南文資園區都曾被列為國漫館場址選項，文化部歷經3度函報行政院未果，今日終於拍板落腳刑務所官舍群。

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