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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

私菸案記過少將轉任駐英公使！　他轟：愚人節在娛民嗎？

▲總統府副侍衛長柳惠千。（圖／記者林敬旻攝）

▲柳惠千。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

總統府昨日發布命令，由柳惠千擔任駐英公使。新北市議員陳偉杰批評，柳惠千竟是2019年因空軍一號私菸案遭懲處的空軍少將，民進黨政府不管是敗選、醜聞還是遭懲處，反正能幫忙擋槍的人都能升官，在今日愚人節格外諷刺，真不知是愚民還是娛民？

陳偉杰指出，以往過去民進黨因敗選而政治酬庸者雖然比比皆是，但畢竟沒有功勞也有苦勞，至少在選舉時還跑了幾圈龍套，或是選後為了平衡派系，升官尚屬情有可原。要不就是在疫情期間忠心護黨、護主有功，即使身繫醜聞卻還依然能接指揮官。如今民進黨政府用人再次刷新三觀，就連因走私香菸案遭懲處的將領，退役後還能代表國家的門面出任公使，真可謂千古奇聞。

陳偉杰強調，2019年的空軍一號走私香菸案，可說是捉小放大，「走私案」被硬拗成「超買案」，全案最後幾乎由總統府侍衛室一肩扛，被形塑成侍衛室的「團購」行為。如今遭懲處的少將退役卻出任英國公使，形同高升，這讓其它代罪的校尉士官們情何以堪？為民進黨政府高層扛責後，卻只能看著別人退役後繼續吃香喝辣，不知這些代罪羔羊們內心作何感想？相信就算不冤，但一定也很嘔吧。

陳偉杰表示，真不知民進黨政府此次人事布局是為哪樁，難不成希望以一個軍方體系出身的公使出仕英國，藉以期待其發揮軍事長才，能夠有利英國出兵協防台灣？還是退役後給個閒差，藉以堵住走私香菸案背鍋後的嘴？

陳偉杰說，如今民進黨政府用人早已破壞中華民國文官體制，不管是敗選、醜聞還是懲處，反正能幫民進黨擋槍的都能升官，但在今天四月一日愚人節裡卻娛不了民，只會讓民眾深感民進黨政府在愚弄人民而已。
 

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