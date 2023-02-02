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社會 社會焦點 保障人權

樓下抗議腳步太重　退役少將爆粗口「X你媽個逼」下場曝

▲▼鄰居,室友,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲上下樓鄰居為了腳步聲長期失和。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位楊姓退伍少將與住家樓下王姓鄰居常為噪音問題爭執，去年(2022年)凌晨，少將又被王男按門鈴叫醒抗議腳步聲太重，雖努力解釋全家早已入睡、無人走動，仍遭王男咆哮「不誠實」，少將暴怒大罵「王八蛋！滾！」、「X你媽個逼」等語反擊，結果被對方錄音提告，少將不僅被依公然侮辱罪判處拘役50天，台北地院再判他須賠償鄰居精神慰撫5萬元，可上訴。

判決指出，王男常抱怨少將家裡腳步聲太大等噪音問題，少將則氣憤王男動輒按門鈴、狂打電話騷擾，還會在樓層貼公告罵人，雙方爭執已久。去年1月28日凌晨，王男到少將家按門鈴抗議「腳步太重」，少將同住女兒應門表示全家早已入睡、哪會有腳步聲，王男不信，咆哮「不誠實！一家人都不誠實！」等語。

少將站在女兒後面聽了氣不過，上前連珠炮似地高聲飆罵王男「王八蛋！滾！」、「X你媽個逼」、「不要臉的東西」、「下賤的東西」等語，全被王男錄音存證提告。少將到案反駁指出，因抒發情緒而爆粗口，不是惡意妨害對方名譽，況且王男當時回稱「哦！你罵人」，並挑釁表示有在錄音，看起來根本無所謂。

少將吐苦水指出，情緒已被王男壓抑2年多，快要爆炸，本案半夜全家被對方嚇醒挑釁還趕不走對方，甚至覺得妻女已遭對方騷擾，他僅用言語反擊，拒絕認罪。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

法官查明王男所提錄音檔案沒變造，少將也承認錄音內容為事發過程，但認為王男沒拿出完整錄音還原全貌。不過法官勘驗認為，整個過程只見少將主動謾罵攻擊、都是污衊對方人格的用語，還無端罵到對方母親，王男則冷靜未以侮辱言語相譏，顯然少將沒就事論事合理爭論，卻以粗鄙低劣言詞發洩對王男的不滿。

法官認為每個人對噪音容忍程度不同，若沒身處其中，很難理解當事人的苦惱，但少將本案罵人舉動確實不對，刑案依公然侮辱罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元。民事部分，王男求償精神慰撫10萬元，法官考量王男有碩士學位，曾任公司副處長職務，現已退休，少將則現任公司董事，據此判少將須賠5萬元，可上訴。

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