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八軍團少將被指出入台南色情小吃店　陸軍司令部回應了

▲▼陸軍司令部，大漢營區。（圖／翻攝Google Maps）

▲陸軍司令部。（圖／翻攝Google Maps）

記者林悅／台南報導

針對媒體報導「軍官進出情色小吃部」一事，陸軍司令部14日上午表示，經初步查證所屬八軍團副指揮官黃少將，確實在13日傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。

▲陸軍八軍團副指揮官黃少將，被指控嫌前往台南市安定區有女陪侍的小炒店。（圖／記者林悅翻攝）

▲陸軍八軍團副指揮官黃少將，被指控嫌前往台南市安定區有女陪侍的小炒店。（圖／記者林悅翻攝）

針對八軍團副指揮官黃少將前往該小吃店時，知不知是所稱「色情小吃店」等疑義，陸軍司令部指出，該部有派員去實地調查，外觀及內部看不出「異常」，包括八軍團副指揮官黃少將事先知不知情等等，目前這些疑義都是調查小組要進一步釐清的。

據了解，八軍團副指揮官黃少將被人檢舉13日下午前往台南市1家情色「小吃部」，檢舉人還傳出檢舉資料被外洩，軍方還關說不要爆料。

善化分局指出，有關八軍團副指揮官去的小吃店，這2個月有聯合稽查過，因違規依區域計畫法跟菸害防制法函送，菸害部分2022年8月裁罰1萬塊，但有女陪待這部分沒有查到。

據小吃店附近民眾指出，該小吃店下午3時營業，消費群體多為50歲以上，多是基層人士，消費較低，在疫情期間生意受影響較差，女陪侍年齡為50歲左右有台灣、越南、中國籍，年紀都偏高。


 

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