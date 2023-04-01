陸國家體育總局副局長杜兆才被查！　一周前參加足協反腐會議

▲國家體育總局副局長杜兆才被查 。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》1日報導，大陸國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。作為現任國家體育總局副局長，中國足協黨委書記兼副主席，63歲的的杜兆才之前曾擔任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

據《北京青年報》報導，據了解，杜兆才最近一次在中國足協公開露面是在3月24日下午。當天上午，有關中國足協競賽部部長黃松、協會紀律委員會主任王小平因涉嫌違紀、違法被帶走接受調查的消息得到了官方渠道證實。當天下午，中國足協在內部對這兩人的情況做了通報，同時借此之機再次對足協全體中層幹部進行了一番警示教育，其形式與當初中國足協主席陳戌源、原秘書長劉奕、常務副秘書長陳永亮被帶走調查後召開的反腐警示會議形式相同。

杜兆才曾是一名專業冰球運動員，從瀋陽體育學院畢業後，他曾擔任遼寧省體委幹部、教練員。2002年3月出任遼寧省體育局副局長。2006年3月，杜兆才擔任國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心副主任。在此期間，中國女曲曾於2008年8月在北京奧運會上獲得了一枚寶貴的奧運銀牌，實現了中國代表團在該項目奧運競爭中的重大突破。從2009年1月開始，杜兆才分別擔任中國奧委會委員、國家體育總局田徑運動管理中心主任。

杜兆才涉身足球管理工作始於2017年。在時任中國足協主席蔡振華、時任中國足協專職執委於洪臣相繼離開足協領導崗位後，杜兆才開始扮演起足協主要領導角色，直至2019年8月陳戌源通過換屆選舉出任新一任中國足協主席。

2017年6月至2018年10月，杜兆才擔任國家體育總局局長助理、中國奧委會副主席、中國足協黨委書記。他於同年10月正式成為國家體育總局副局長、黨組成員，中國奧委會副主席，並繼續擔任中國足協黨委書記。

2019年04月，杜兆才當選國際足聯理事會理事，成為繼張吉龍之後，第二位躋身國際足聯決策層的中國足協代表。同年8月，杜兆才又當選亞足聯裁判委員會主席。去年4月，杜兆才當選新一任東亞足聯主席（任期為2022年至2026年）。在今年2月初巴林舉辦的新一屆亞足聯會員大會上，杜兆才最終無緣連任國際足聯理事會理事。

值得注意的是，杜兆才於3月24日下午出席中國足協有關黃松、王小平兩人被帶走調查內容的內部警示會議並在會上發言後，再也沒有出現在足協辦公地。本周，體育總局局長高志丹一行赴遼寧調研，杜兆才並未在其中。