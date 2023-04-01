　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國家體育總局副局長杜兆才被查！　一周前參加足協反腐會議

▲▼國家體育總局副局長杜兆才被查 。（圖／翻攝自北京青年報）

▲國家體育總局副局長杜兆才被查 。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》1日報導，大陸國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。作為現任國家體育總局副局長，中國足協黨委書記兼副主席，63歲的的杜兆才之前曾擔任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

據《北京青年報》報導，據了解，杜兆才最近一次在中國足協公開露面是在3月24日下午。當天上午，有關中國足協競賽部部長黃松、協會紀律委員會主任王小平因涉嫌違紀、違法被帶走接受調查的消息得到了官方渠道證實。當天下午，中國足協在內部對這兩人的情況做了通報，同時借此之機再次對足協全體中層幹部進行了一番警示教育，其形式與當初中國足協主席陳戌源、原秘書長劉奕、常務副秘書長陳永亮被帶走調查後召開的反腐警示會議形式相同。

杜兆才曾是一名專業冰球運動員，從瀋陽體育學院畢業後，他曾擔任遼寧省體委幹部、教練員。2002年3月出任遼寧省體育局副局長。2006年3月，杜兆才擔任國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心副主任。在此期間，中國女曲曾於2008年8月在北京奧運會上獲得了一枚寶貴的奧運銀牌，實現了中國代表團在該項目奧運競爭中的重大突破。從2009年1月開始，杜兆才分別擔任中國奧委會委員、國家體育總局田徑運動管理中心主任。

杜兆才涉身足球管理工作始於2017年。在時任中國足協主席蔡振華、時任中國足協專職執委於洪臣相繼離開足協領導崗位後，杜兆才開始扮演起足協主要領導角色，直至2019年8月陳戌源通過換屆選舉出任新一任中國足協主席。

2017年6月至2018年10月，杜兆才擔任國家體育總局局長助理、中國奧委會副主席、中國足協黨委書記。他於同年10月正式成為國家體育總局副局長、黨組成員，中國奧委會副主席，並繼續擔任中國足協黨委書記。

2019年04月，杜兆才當選國際足聯理事會理事，成為繼張吉龍之後，第二位躋身國際足聯決策層的中國足協代表。同年8月，杜兆才又當選亞足聯裁判委員會主席。去年4月，杜兆才當選新一任東亞足聯主席（任期為2022年至2026年）。在今年2月初巴林舉辦的新一屆亞足聯會員大會上，杜兆才最終無緣連任國際足聯理事會理事。

值得注意的是，杜兆才於3月24日下午出席中國足協有關黃松、王小平兩人被帶走調查內容的內部警示會議並在會上發言後，再也沒有出現在足協辦公地。本周，體育總局局長高志丹一行赴遼寧調研，杜兆才並未在其中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
簡嫚書喝喜酒「穿透視衣」激美！　0偽裝全被拍
北市公車司機酒駕載客！　煞不住撞機車
6點前上國道　他見車潮崩潰「時速20」看不到盡頭
他2萬4000元一次入袋！　網哭點名3家：到底幾時入帳
國泰世華「入帳時間」曝光！　14家銀行搶先發6000
麥當勞買1送1　速食店「連假優惠」一次看
南港高鐵站擠爆！　至少300人搶買票
快訊／連假不平靜！機捷接恐嚇　「台北站放炸彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

陸國家體育總局副局長杜兆才被查！　一周前參加足協反腐會議

馬英九祭祖數次激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

孟晚舟首次輪值董事長！外界瘋傳「將接班」　她正面回應

媒體團車隊飆速！　馬英九今回鄉祭祖「湘潭縣警力一路護送」

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

陸國家體育總局副局長杜兆才被查！　一周前參加足協反腐會議

馬英九祭祖數次激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

孟晚舟首次輪值董事長！外界瘋傳「將接班」　她正面回應

媒體團車隊飆速！　馬英九今回鄉祭祖「湘潭縣警力一路護送」

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

快訊／新北鶯歌2樓透天火警！臥房突竄火　1男吸入濃煙送醫

恐嚇信寄總統府民意信箱！嗆炸「北車+桃捷」　鐵警加強巡查

陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

馬英九首次赴陸祭祖「數度哽咽」：實現多年願望！唸祖父14字遺訓

搭Uber救他一命！載到洗腎乘客「苦等移植3年」　司機果斷捐給他

手握一包白色粉末...見警急搭電梯　口袋摸出整包毒下場慘了

馬英九祭拜完看祖父建「義渡」善碑　老家鄉親高喊：你是我們的驕傲

海中粉紅超跑現蹤雲林！8隻瀕危白海豚跳躍嬉戲　海巡驚呼報喜

5台星出戰《浪姐4》！賈靜雯緊張破音「我會努力」　Ella全家都去了

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

定存4400萬　想領才知要等82年

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

和女友開房半夜被摸醒！　他睜眼和陌生男四目相對

馬英九宣讀祭文激動哽咽　向祖輩報告：執政8年是兩岸最和平繁榮階段

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

媒體團車隊飆速！　陸警力全出動護送馬英九祭祖

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

妹子鼻尖發灰被勸「房事不宜多」　一照鏡子喊：救命啊

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年

更多熱門

相關新聞

媒體團車隊飆速！　陸警力全出動護送馬英九祭祖

媒體團車隊飆速！　陸警力全出動護送馬英九祭祖

等了73年！馬前總統與4名姐妹，今（1）日即將返回祖輩居住的湖南湘潭縣祭祖，大陸官方高度重視，不只大陸國台辦主任宋濤親自陪同祭祖，湖南整體警力維安動起來，當車隊今早八點出發，一路狂飆，進入湘潭縣全部都是警力站崗，路邊都是公安便衣，管控嚴格。

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

關鍵字：

大陸國家體育總局副局長杜兆才違紀違法落馬

讀者迴響

熱門新聞

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

本土劇女星爬山「穿超辣」！

陳零九深夜突宣布「退出九茶」！

定存4400萬　想領才知要等82年

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面