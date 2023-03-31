宋濤陪同馬英九搭車畫面曝光！　兩人輕鬆對坐稱讚：大陸高鐵速度快

▲大陸國台辦主任宋濤陪馬英九搭高鐵。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

前總統馬英九祭祖交流之旅，今（31）日第五天結束武漢行程，搭乘下午1時58分高鐵前往長沙，大陸國台辦主任宋濤一起陪同搭車，官方「罕見」開放媒體拍攝兩人在車廂畫面，馬英九和宋濤一起坐商務座輕鬆聊天，兩人大談大陸高鐵時速，這也是馬英九第三次搭車，

馬英九今天結束湖北武漢參訪行程，搭乘下午1點58分高鐵前往湖南長沙，連同宋濤一起搭乘同行，整體安排也非常禮遇。上車後，大陸官方罕見安排媒體去商務車廂拍攝，畫面顯示，馬英九和宋濤互相對坐，中間有一個小桌子，鋪上白色桌巾，上面擺放簡單水果餅乾以及茶飲。

兩人十分輕鬆聊天，這是馬英九搭乘三次大陸高鐵，分別是上海到南京、南京到武漢、武漢到長沙，一路上感受速度很快。

宋濤也介紹，「是我們新型的高鐵，最新型，時速350公里每小時，因為我們現在最多到300。」



▲宋濤向馬英九介紹大陸高鐵。（圖／記者任以芳攝）

宋濤介紹大陸高鐵車廂設計，一整列座位最多就是三排，一般可以坐5個人。馬英九再好奇問，「你們還是用寬軌還是標準軌？」

宋濤回應，「我們是標準軌，1.435，大陸車廂設計都是標準軌。大陸高鐵很非常舒適，這是商務座會寬一點，其他一等座、二等座的空間小一點。」

聽完宋濤介紹，馬英九說大陸高鐵「寬敞舒適，還是你們比較讚。」話鋒一轉，講到美國建高鐵人力物力都不是問題，他們正在規劃，洛杉磯 到舊金山非常繁忙。

宋濤則回應，「大陸百姓出行應該都願意選擇高鐵，高鐵方便也很舒適，速度也快，生活圈一個多小時到。」

根據馬辦公佈行程，馬英九一行今下午前往長沙，湖北官方高規格接待，從馬英九下榻東湖賓館直奔武漢高鐵站，安排前導車開路，直開放車子開進月台，不需要有一般通道，超級貴賓禮遇馬英九跟宋濤直接上高鐵列車。現場出動上百名維安警力，月台四周到處都是警力站崗，顯示大陸高度重視的態度。

他的4姐妹姐夫也提前一天抵達，預計今晚宋濤和湖南省官員私人宴請馬英九家人。