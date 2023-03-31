明天雨更猛！清明連假「雨神同行」　降雨熱區出爐

▲清明連假仍有雨勢發生，建議外出攜帶雨具。（圖／資料照片）

記者楊庭蒝／綜合報導

清明連假開跑！針對連假的天氣狀況，中央氣象局說明，明天（4月1日）華南東移出來的雲雨區增多，降雨會比今天明顯，清晨中部以北就開始會有些降雨，白天是降雨最明顯的時段，北部及東北部有陣雨，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北地區容易出現局部較大雨勢。

中央氣象局指出，4月2日台灣位於水氣偏少的東北風環境，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；降雨減少，溫度回升。

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至於下週開始的天氣，中央氣象局接著表示，下週一、下週二（3日、4日）風場逐漸轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，天氣溫暖舒適，只有東半部地區及午後中部以北山區有局部短暫陣雨。下週三（5日）鋒面接近，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲，午後中部山區亦有局部短暫陣雨。下週四、下週五（6日、7日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

在氣溫的部分，粉絲專頁「天氣風險」則表示，北部地區在禮拜天之前的高溫都比較低，只有22到23度，低溫落在16到18度，下週一、下週二高溫回升到27到28度，低溫落在19度左右；中部地區週六高溫只有26到27度，週日到下週二高溫回到28到29度，低溫部分則是從19度回溫至21、22度左右；南部地區未來一週高溫落在29到30度之間，低溫則是在22度至23度；東部地區未來一週高溫從23度逐漸回溫到26度，低溫則是從19度回升到21度。