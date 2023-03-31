北北基計程車4／1起調漲！滿意度民調出爐　過半民眾喊「減少搭」

▲北北基計程車4月1日起調漲起跳價和延滯計時運價。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

北北基計程車運價明天4月1日起調漲，起跳價從70元漲為85元，延滯計時運價從「每80秒5元」調整成「每60秒5元」，從台北車站到內湖車資將從265元調漲至295元，在北北基計程車漲價前夕，全國計程車產業提升推動協會公布六都計程車品質調查，乘客只打65.5分，漲價後過半民眾將減少搭計程車頻率。

全國計程車產業提升推動協會今(3月31日)發布「計程車產業服務品質調查報告」，3月8日到20日透過網路問卷，針對台灣六都包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市民眾搜集意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於北北基的計程車費率將於4月1日正式調漲， 調查結果發現，受訪雙北民眾中，認為此波調漲不合理為35.4%，比例不算高，但無論是雙北或六都的受訪民眾都有超過一半表示，費率調漲後，他們搭乘計程車的頻率會變少。

此外，調查也發現民眾給台灣計程車服務滿意度平均分數僅為65.5分，超過一半約51.3%民眾評分落在61到80分之間，但有超過四分之一約26.3%民眾則給予不及格分數；而目前台灣計程車的車輛舒適與整潔以及搭車安全性為民眾較滿意的地方，駕駛素質與車輛新舊則為較不滿意的地方。

調查也發現APP已成為民眾叫車主流，56.5%會透過APP叫車，成民眾最常使用招攬計程車方式，其次則分別為路邊攔車佔21.3%、電話叫車佔21.1%。在叫車品牌偏好上，台灣大車隊為民眾最常選擇品牌，但民眾對於Uber滿意度較高。

由於民眾搭乘計程車，可能因為路線選擇、法令規範、等待時間、言語或行為的冒犯等狀況或認知的差異而引起消費糾紛；或者計程車司機與酒醉乘客發生口語甚至肢體衝突的事件也時有所聞。調查也發現，高達84.3%民眾贊成在計程車內安裝攝影機，也有高達84.2%民眾贊成計程車駕駛應具有良民證。而民眾贊成於車內安裝攝影機主要原因以避免駕駛與乘客之衝突或誤會為主，反對原因則包含怕錄製之影像與聲音被任意用做其他用途、感覺被監視、侵犯個人隱私及怕被偷拍。

全國計程車產業提升推動協會理事長林振崙表示，過去幾年經歷多元化計程車、疫情、油價等衝擊，台灣計程車產業不斷在逆境中成長，但從此次調查結果也看到消費者對於計程車服務品質的期待，以及產業還可以進步的空間；希望這個報告能開啟更多有關計程車產業政策與創新的討論，讓乘客、駕駛、產業等各方權益均能得到提升，進而促進整體產業之發展。