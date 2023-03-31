稱侯友宜民調目前是「地板」　曾銘宗：表態後相信會上升

▲曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對日本教授小笠原欣幸分析台灣2024總統民調，國民黨立委曾銘宗31日表示，新北市長侯友宜尚未表態，目前的民調他認為可能是「地板」，待表態之後，相信某程度會往上成長。至於侯友宜說「中華民國是我的國家」的論述，曾銘宗表示他個人非常支持。

小笠原欣幸日前指台灣2024總統民調，3名潛在候選人侯友宜、賴清德與柯文哲當中，賴扭轉民進黨扭轉敗選頹勢，支持度較為穩固、應不易下滑，而侯在參選問題上採保守發言，讓部分支持者感到不耐，但若國民黨正式提名侯，侯的支持率可能再次上升。

對此，曾銘宗今天表示，賴清德有深綠、泛綠支持，其支持度在某程度維持3成，但這是有表態的結果，到底是不是賴的天花板，仍有待觀察，只是不可否認民進黨強項是選舉、催選票，有可能再往上成長。

曾銘宗也說，侯友宜是國民黨最強母雞，但還沒表態，所以只有2成左右的民調，但「可能是地板」，待侯表態之後，相信某程度會往上成長，只是成長後能不能維持，或再往上漲，仍有待觀察。

媒體詢問，侯友宜表示「中華民國是我的國家，台灣是我的厝（家）」，這樣的兩岸論述，國民黨內同志會認同嗎？曾銘宗說，他個人非常支持侯友宜現在的論述，而後續整體論述，相信等徵召之後，國民黨中央與智庫會成立相關政策論述小組，接續做進一步的論述強化。