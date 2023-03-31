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人夫低調偷吃被小三曝光！她找上正宮嗆「會離婚嗎」曬開房照

▲桃園市楊姓女子懷疑老公另結新歡，去年4月間在住家臥房偷裝針孔攝影機，果然錄下老公與小三滾床單證據，但上法院提告時卻被對方反控妨害秘密罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲小三跟人夫上床後，嗆正宮會不會離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／台北報導

台北一名陳姓男子跟小三去旅館上床後，小三直接找上正宮，附上開房照片嗆聲，自曝2人已經發生性關係， 質問正宮「會離婚嗎」 ，正宮氣炸提告求償，台北地方法院判陳男跟小三需連帶賠償正宮12萬元。

陳妻指控，她與陳男2015年結婚育有一子，2021年5月到10月間，陳男跟小三以LINE聊鹹濕對話內容、數次視訊通話數小時、每日問候，過從甚密關係曖昧，2021年9月還一起去旅館發生性行為，沒想到小三還透過臉書直接找上她，自曝跟陳男開房間併附上陳男照片為證，甚至質問陳妻「會離婚嗎」，陳妻火大提告求償20萬元。

陳男辯稱，只有透過臉書或LINE與小三聯絡，從未見過面，並無男女朋友關係，只是虛擬世界未見過面朋友關係，只是網友般聊天，聊久了就會聊到些成人話題，強調雖然有跟小三在旅館住兩晚，但並未發生關係，退房後還跟小三說，若沒有要在一起，也沒有作朋友的必要，就把小三LINE及臉書封鎖。

小三辯稱，在「廢板南韓公社」臉書社團發文後，被陳男主動私訊搭訕，且陳男主動頻繁聯繫時，認知是陳男與妻子分居並已協議離婚的狀態，才誤信陳男是單身狀態。且一起住旅館期間沒有跟陳男發生性行為。

法官勘驗陳妻提出的與小三對話訊息，小三跟陳妻嗆聲說「我沒有想生小孩，如果不小心有了，我會處理掉....」、「煎熬了一個星期，可能是因為擔心懷孕，造成我的身心壓力太大，所以生理期遲到了，幸好，該來的終於來了，...」、「他不戴套又愛內射，不是每個女生都像我那麼好哄騙，也不是每個女生會像我這麼僥倖。」暗示有跟陳男上床。

法院審酌，不排除小三跟陳妻的對話訊息，有刻意參雜部分誇示言詞及其它目的之可能，且陳妻沒有進一步事證可佐，難以認定小三跟陳男友上床。不過陳男跟小三的訊息中，2人互傳對話說「已經全裸在床上囉」、「現在好想抱妳唷」、「到底有多想撲倒」、「還不以身相許回報」，另有傳送下半身穿著內褲的照片、數則視訊通話，且小三還有傳訊給陳妻「你們有稍微聊到贍養費的問題」、「離婚的事，是不是不像他說的那樣正在進行中」、「還沒有拿到妳說要擬給他的離婚協議書」。

法院認為，小三確實知悉陳男當時仍為具有婚姻關係之人，足認小三跟陳男往來情形，已逾社會一般正常社交行為所能容忍之範圍，認定2人已達破壞婚姻程度，判2人連帶賠償12萬元。可上訴。

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