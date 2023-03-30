疑搭木殼船偷渡！1張14人合照揭海上悲劇　疑遭人蛇丟包或船難

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台灣西部沿海7縣市，3月發現16具浮屍，其中5名死者是台灣人，剩餘11人疑似為外籍人士。經追查後發現，2月底至今共有14具為越南籍或身分不明者，而在台南所發現的浮屍中，檢警有發現1張14人的合照，懷疑係偷渡者所合影，而巧合的是，海巡在本月初曾查獲一艘大陸籍無人木殼船，懷疑這艘船可能就是案發元凶。

▲中南部外海陸續發現遺體，警方調查調查中 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

海巡署在本月初曾接獲通報，在彰化芳苑西方9浬發現 1 艘翻覆木殼船，現場未發現救生衣及待援人員，發現該木殼船的船隻人員嘗試以棍棒敲打船殼，但無回應且未發現人員，據悉該木殼船為大陸籍。

台中港離岸風電3月7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上，至今仍無法查出身分。沒想到，事隔才兩周，海巡署又在台中往南到高雄沿海陸續發現多具男女浮屍，陳屍地點分別在台中、雲林、台南、高雄等地，不過，經海巡署清查後發現，北部地區也出現浮屍，目前人數累計至16人。對此，國安單位高度重視，懷疑遺體是遭人蛇集團海上丟包，或可能是船難造成，但詳細案情仍有待調查釐清。

經統計，水流屍發現時間與地點，分別為：3月4日桃園市新屋溪北岸、3月5日台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日台南將軍區青鯤鯓青山外港嘴綠燈塔海面、3月6日雲林縣湖口鄉外海、3月7日台南市將軍西方海域、3月7日彰化縣王功西方海域、3月7日雲林縣麥寮西方海域、3月7日台中外海、3月10日雲林縣外傘頂洲、3月10日高雄市茄萣區沙灘、3月14日新竹圳頭西方海域、3月17日台南市七股區網仔寮沙洲。

外界質疑2周內出現16具浮屍，是否有越南人蛇集團涉嫌海上丟包。對此，法務部長蔡清祥表示，將盡快啟動防治人口販運督導小組，邀集各相關單位了解事實狀況進一步偵查，如果涉及到販運事實，會蒐集各地檢署相驗資料來判斷，如果真的跟人蛇集團有關一定要嚴加辦理。