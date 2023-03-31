妹子25歲後驚現「3變化」嘆真的老了！　一票人有感：已經回不去

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

從什麼時候開始覺得自己老了呢？一名女網友表示，自從25歲之後就開始覺得身體的新陳代謝沒有以前這麼好，且習慣和身體狀況也開始出現轉變，不僅體力下降很多、變得很愛喝溫水，也開始要靠保健品來補充營養素，驚覺「我真的老了」，好奇其他人是否也有一樣的狀況。

原PO在Dcard發文表示，以前大學的時候不管怎麼熬夜，精神狀態都很容易恢復，且不是冰水根本喝不下去，新陳代謝也都很好，不過自從超過25歲之後，就覺得身體變了許多。

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她透露現在變得超愛喝溫水，感覺這樣身體才能暖起來，也都會隨身攜帶保溫瓶，且要靠吃保健食品來補充維生素，以前上學時根本不可能主動買這些東西。而且她現在躺在床上追劇，很容易看到一半就睡死了，假日也都懶得出門，只想要在床上躺平，體力差很多，好奇「想知道大家過25歲（之後）也是跟我一樣的狀況嗎？」

不少人看了相當有感，表示「我也已經30歲以上了，超有感，身體代謝真的回不去了」、「我也才過25歲就一樣，什麼購物節都是在物色營養品折扣」、「沒錯，眼睛也很容易乾，都要吃葉黃素」、「我是25歲開始覺得不能再吃一堆垃圾食物了，現在開始試著吃健康餐和運動」、「現在熬夜也很有感，25歲前只會很想睡，25歲後了胸口會悶痛」、「我覺得最有感的是熬夜還有腸胃，以前大學熬夜打電動打個2天2夜都還很有精神，現在超過晚上1點睡覺，隔天完全精神不濟，然後以前亂吃亂喝都沒事情，現在稍微吃多一點，胃就開始抗議」。

但也有人認為，「25歲就感覺老，25歲才是開始綻放的年華耶，我是35歲才感覺自己老了，你25歲就老了那很慘耶」。