《浪漫速成班》掀姐弟CP焦慮！老化速度像土石流　整形女神說話了

▲《浪漫速成班》收視告捷。（圖／Netflix提供）

記者吳奕靖／高雄報導

韓國愛情喜劇「浪漫速成班」以補教名師與小菜店女老闆串起的浪漫喜劇故事，在網路掀起熱烈討論。但唯一美中不足之處是男女主角鄭敬淏、全道嬿年齡上的差異，不少網友認為39歲的鄭敬淏與49歲的全道嬿相差10歲，兩人並沒有很強的CP感，成為劇情的一大致命傷，韓劇很少出現女主角被嫌老的殘酷現象，也讓台灣不少「大齡姊姊」很有感，台灣被稱為「整型女神」莊斯棋就不諱言，大齡女生有不同小女孩的魅力，但畢竟歲月是無情的，與其看著照片唉聲嘆氣，不如找對方法讓自己從大嬸變少女。

追劇迷最近熱烈討論的是充滿粉紅泡泡的愛情喜劇「浪漫速成班」，由全道嬿、鄭敬淏、盧允瑞、吳義植、李鳳輦、辛載夏等演員主演，劇情時不時就上演爆笑戲碼，還有無厘頭劇情，屬於越看越有魅力的劇集。劇中的亮點之一就是女主角全道嬿，她在韓國演藝圈出道32年之久，也是韓國大滿貫影后，全道嬿中間曾有長達8年的時間未主演電視劇作品，這次主演愛情喜劇「浪漫速成班」，更是全道嬿睽違18年挑戰該題材。由於女主角在劇中的人設是中年小菜店老闆，但搭配視覺年齡還是小鮮肉的39歲的鄭敬淏就被批評有點欠缺CP感，在網上引起不小的熱議。

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▲sunvenus莊斯棋已是奔五的年紀，皮膚鬆弛下垂讓她很没自信(右)，經過整形又恢復自己（左）。（圖／翻攝臉書）

「被嫌老」這三個字正是許多大齡女生的噩夢，為台灣許多藝人顏值把關的「整型女神」sunvenus 莊斯棋就不諱言，身旁有不少姊姊妹妹們，每次拍照光修圖就要費好大功夫，甚至只要在照片上看到自己臉部的問題就會懊惱半天。她自己本身為了維持專業，也會透過微整形、光療做基本的保養，每半年還會線雕埋線和打玻尿酸，但是即將年齡奔五的她，還是感受到年紀越大皮鬆弛越快，怎麼補都補不滿，而且還會凹凸不平的問題甚至臉的輪廓線都不見了。

她說自己驚覺「老化速度竟然像土石流」。甚至沒有修過的照片不敢發在社群平台上，她無奈表示：「後來我意識到我己經修照片修到不敢面對真實的自己」，所以她強調：「大齡女生有不同小女孩的魅力，但畢竟歲月是無情的，與其看著照片唉聲嘆氣，不如找對方法讓自己從大嬸變少女」。

國內整形醫師劉致明表示，人最先初老的地方都是在臉部中段，因為講話的時候會出力，而且一般人視覺焦點一定是T字線，如果眼尾鬆弛下垂就會看起來像沒睡飽，可以透過手術來調整，不過醫師也同時提醒民眾，術前要做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒， 避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

▲「整型女神」sunvenus莊斯棋是充滿少女感的仙氣美女 。（圖／翻攝臉書）