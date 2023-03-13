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身心障礙老化成沉重壓力　千萬經費缺口盼大眾伸援手

▲▼身心障礙老化成沉重壓力，千萬經費缺口盼大眾伸援手。（圖／公關照）

障礙者提前老化 20 年 機構人力設備不堪負荷

台灣高齡社會的現況，對社福系統來說，需要因應的是平均較一般人提早約 20 年進入生理機能老化狀態的「身心障礙者」；當平均壽命延長，社福機構所需提供的照顧年限與支持強度也隨之增加，人力、設備等開銷也隨更多障礙者老化而節節攀升，也成為育成社福基金會沉重的負擔。

服務人數成長 20% 千萬經費缺口恐讓服務中斷

除高齡化問題之外，育成社福的服務量能與成本支出也在近年內顯著增加。自民國 107 年至 109 年，機構的直接服務人數成長近 20%、照顧服務費用遽升 3,600 萬，再加上三年來因疫情及詐騙的衝擊使募款減少，經費缺口讓服務延續成為艱困挑戰。

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為了不讓服務被迫中斷，讓身心障礙者失去最後的依靠，育成社福即日起發起「身心障礙者終身照顧計畫」，希望透過大眾的支持，募集育成社福基本營運支出，使原有服務得以順利。

父母深情創辦育成社福 撐起每年 35,000 名身障家庭的生命與希望

秉持「父母深情．永不放棄」的心情，並以培「育」身心障礙者安心「成」長為志，一群障礙者家長於民國 83 年創辦了育成社會福利基金會，提供身心障礙者24 小時全年無休、從0歲到終老的全方位服務。平均每年服務超過 35,000 名身心障礙者及其家庭，累積 60 萬服務人次，更有高達 230 位障礙者接受育成社福服務超過 10 年。

29 年來，30 個照護機構、900 位專業人員，從早療、成人再到就業，育成社福守護各種年齡、障礙別、情緒狀態、家庭背景的身心障礙者，照顧陪伴障礙者走過人生各階段路程。多年來更致力於出版刊物、舉辦交流活動、提倡法規，讓全台身心障礙者與家庭受益無窮，成為社會穩定的支持力量。

照顧腦麻孩子勇敢長大 陪伴老憨兒好好道別

▲▼身心障礙老化成沉重壓力，千萬經費缺口盼大眾伸援手。（圖／公關照）
▲四歲的東原，因腦性麻痺來到育成社福已 2 年。

四歲的東原，因腦性麻痺且伴有多重障礙，同時有言語表達困難而來到育成社福。由育成社福專業團隊，安排東原進行治療及語言訓練，並且透過親職活動及諮商給予家長支持，經歷長時間的練習與復健，如今東原已能簡單的表達需求。看著東原努力且勇敢長大著，即便過程中再辛苦，但對育成社福夥伴和家長來說，仍甘之如飴。

▲▼身心障礙老化成沉重壓力，千萬經費缺口盼大眾伸援手。（圖／公關照）

▲極重度多重障礙的老憨兒阿凡，由母親獨力照顧 50 年，直到 21 年前來到育成社福成人照護機構求助，母親才安心住進養老院。

極重度多重障礙的老憨兒阿凡，由母親獨力照顧 50 年，直到 21 年前來到育成社福，母親才安心住進養老院。3年前母親離世，教保員藉由照顧寵物與園藝活動來幫助阿凡舒緩情緒、走過哀傷，情緒穩定後的阿凡更學會主動關心他人。

許多身心障礙者的老化，要先承擔父母也老化甚至離世的課題，讓老父母安心離去、讓身心障礙者好好走完最後一段路，是育成社福堅持了近30年的使命，也是對生命的責無旁貸。

盼大眾支持填補千萬經費缺口 撐起障礙者的安穩終老

「育成社福身心障礙者終身照顧計畫」集資總目標金額為 2100 萬，善款將分四階段使用於育成社福上萬名障礙者身上：第一階段 300 萬元支持障礙者的基本生活開銷與專業人力聘用；第二階段 930 萬元則有安全裝置更新汰換，並添購專業輔具減輕照護壓力，營造能夠安穩照顧的家園；第三階段 1,530 萬元包含復健、運動等健康器材維護及增添多感官設備用以舒緩情緒、滿足視覺感官刺激；並舉辦活動，幫助障礙者好好終老。第四階段 2100 萬進行身障權益倡議、手足支持宣導，分享各類照顧經驗與資源，讓更多需要的人得到幫助與支持。

邀請大家共同關注「育成社福身心障礙者終身照顧計畫」，讓育成社福的服務持續前進到下一個 30 年，陪伴障礙者走過生命的每個階段！集資計畫請參閱網址：https://backme.tw/ref/LeWqg/

 集資計劃官網：https://backme.tw/ref/LeWqg/
 集資計畫影片：https://backme.tw/ref/uIpZn/
 育成社福臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/yc19940207

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