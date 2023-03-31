排果皮是真的！六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

記者陳凱力、劉人豪／高雄報導

日前有名楊姓網友指出，東非狒狒脫逃期間曾到他妻子老家的農地內偷吃水果，而狒狒吃完後竟將果皮等食物殘渣整齊擺放好，讓他們覺得反常、不對勁，「早就知道是六福村逃出來的」。《ETtoday新聞雲》記者31日隨林務局前往六福村野生動物園狒狒飼養區，發現現場的狒狒吃完橘子後，的確會把果皮排列整齊。

▲六福村狒狒圍成一圈吃食物。（圖／記者陳凱力攝）

▲狒狒們把果皮整齊的排在一起。（圖／記者陳凱力攝）

日前一名楊姓網友向《ETtoday新聞雲》表示，狒狒17日到19日期間跑到桃園市平鎮區湧光路一帶，剛好妻子老家在附近有農地，因此家人目擊狒狒摘香蕉和吃甘蔗的畫面。狒狒吃完香蕉跟甘蔗後，竟將甘蔗皮和殘渣整齊地擺放在一起、擺成類似正方形的形狀，「一看就覺得牠很會」，「牠待了2天後就離開我們家…看到它被槍殺就很震驚」，讓他覺得「早就知道是六福村逃出來的」。

《ETtoday新聞雲》記者今天隨林務局進入六福村狒狒飼養區，發現園區餵食狒狒沒多久，狒狒們就把吃完的橘子皮聚集一起整齊的排列，也有一群狒狒圍成一圈用餐，吃完後也不會把果皮亂丟，相當有秩序的放在自己面前、聚成一堆。至於會將食物殘渣放在一起，是狒狒的飲食習慣本來就會把食物堆起來，還是因為動物園馴化的結果，目前尚不清楚。

▲六福村狒狒看到車輛經過也不會緊張。（圖／記者陳凱力攝）

東非狒狒逃竄後遭獵人射殺身亡，六福村歷經多次否認之後，29日晚間大逆轉改口脫逃狒狒為其園區所有，並於30日召開記者會向社會大眾致歉。林務局今天會同新竹縣政府、專家前往六福村勘查，釐清狒狒脫逃原因。