「費芯大戰」刀刀見骨能團結嗎？　徐巧芯喊：看初選後如何整合

▲徐巧芯。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市第7選區立委黨內初選的「費芯大戰」吵得沸沸揚揚，昨晚徐公布個人最新形象廣告，呼籲民眾支持下架一手遮天的執政黨。對此，徐巧芯今（31）日受訪時表示，世代交替不是為了拉下誰，而是為了把國民黨大家往上推，2024目標就是重返執政。至於被問到她跟費鴻泰殺到刀刀見骨，初選後能團結嗎？徐巧芯說，就看如何整合。

徐巧芯昨晚公布他的首支形象廣告，徐巧芯表示，最新的廣告就是要解密台灣，作為民意代表，應該解密該解密的事情，應該揭弊該揭弊的事情，也該讓人民該發出來的怒火發出來，雖然不是每個民意代表都做到這樣的事情，但是她有。

徐巧芯強調，世代交替不是為了拉下誰，而是為了把國民黨大家往上推，以費鴻泰的資歷、歷練，其實2024應該共同重返執政，未來他不管是國營事業或是內閣閣員，他都有很多的表現機會，所以她在國會、他在內閣，會是最好的拍檔。

媒體問到，因為現在兩人殺到「刀刀見骨」，初選過後是否還能團結？徐巧芯表示，要看選後如何整合，不過原則上有些事情還是要注意，絕對不可以跟綠營勾結在一起，國民黨要有國民黨的黨格、價值、氣魄、理念，費鴻泰跟綠營側翼勾結，她作為黨員無法接受，後續的整合還是要看雙方態度，但是2024下架民進黨是他們共同一致的目標。

