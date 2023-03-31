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費芯再戰！費鴻泰追蹤「罷免徐巧芯」粉專　徐轟：70歲還搞小動作

▲▼ 徐巧芯送車 。（圖／記者崔至雲攝）

▲徐巧芯。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的初選大戰越演越烈。徐昨日爆料，費鴻泰追蹤臉書粉專「罷免徐巧芯」，她今（31）日受訪怒轟費鴻泰，「不知道為什麼費委員選擇跟綠營混在一起，都70歲了，還搞這種小孩子氣的事情，無法接受、不能理解」。

徐巧芯一早到敦化國中出席中正里長青樂活遊台北行程，多名市議員助理都有出席送車，費鴻泰則派出助理到場，徐在送車後接受媒體聯訪。

對於費鴻泰追蹤「罷免徐巧芯」粉專，徐巧芯稱，「我不知道為什麼，費鴻泰委員最近會選擇跟綠營混在一起，甚至追蹤一個綠營側翼的粉絲頁，說要罷免我，我覺得費委員他平常都說，他槍口要一致對外、團結，不要內戰，但卻私底下卻做這樣的小動作，這點我是相當不解的，希望費委員可以親自出來說明清楚，不要再像之前用一些迂迴的方式，又講說要團結一致對外，就輕鬆帶過」。

▲▼ 徐巧芯送車 。（圖／記者崔至雲攝）

徐巧芯指稱，如果費要罷免她的話，那他可以親自對大家說，「但不要用這種小動作，私底下去追蹤側翼粉絲頁的方式，跟綠營側翼混在一起」。

徐巧芯痛批稱，「原來我們藍營的20年資深的立法委員，都已經70歲了，還搞這種小孩子氣的事情，跟綠營網軍去做串連，這點我當然是沒辦法接受的，希望費鴻泰委員嚴正出面說明，為什麼會有這樣子的情況？我個人是非常不能理解」。
 

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