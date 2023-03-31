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費鴻泰兒涉罵女同學「婊子、垃圾」！她1原因求法官重判

▲▼國民黨立院黨團今日(3/14)召開「又要兵強馬壯又要不准吃蛋」記者會，黨籍立委費鴻泰、曾銘宗、謝衣鳳及吳斯懷出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲費鴻泰的兒子遭控妨害名譽。圖為國民黨立委費鴻泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委費鴻泰的兒子費聿德，日前被指控在朋友間群組中，以「婊子、垃圾」等語辱罵不在群組內的高中同學呂姓女子，呂女得知後控告他妨害名譽。士林地院29日開庭，費聿德拒絕認罪；呂女的告訴代理人則認為，費聿德沒有悔意，請求重判。法官諭知5月10日宣判。

根據起訴書，費聿德今年約30歲，他在2021年1月19日到4月18日間，涉嫌以暱稱「小費」在有15人的WhatsApp群組「我就是破麻」中辱罵高中同學呂女，先是對呂女的黃姓男友稱「你女朋友是婊子」，之後又強調「他是婊子」，以及「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。呂女事後從男友得知此事，氣得對費聿德提告妨害名譽。

士院29日開庭，費聿德坦承有傳送這些文字，但其目的是為了緩和群組的對話氣氛，且對象是指「黃男當時眾多女友的其中之一」，並非針對呂女；費的辯護人則稱，呂女不在群組內，僅因黃男轉知提告，屬片面指述，而費聿德沒有辱罵特定對象，主觀上無犯意。

檢方認為，婊子、垃圾都是刑法公然侮辱用語，黃男當時只有呂女一個女朋友，費聿德的辱罵言詞是針對單一對象，全案事證明確，請求依法判決。呂女的告訴代理人也表示，費聿德沒有悔意，請求重判。法官諭知5月10日宣判。

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