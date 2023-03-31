為什麼「三七比」對徐巧芯很不利？　黃揚明試算結果嘆：不可能任務

▲國民黨台北市議員徐巧芯與黨籍立委費鴻泰 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市信義、南松山區立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的初選大戰越演越烈，北市黨部提名委員會昨日決議，將採「3成黨員投票＋7成民調」來決定。對此，媒體人黃揚明31日分析，若徐巧芯要贏得初選，除非她將民調拉出非常大的差距，並把黨員投票差距拉得極小才有可能，但這在計分結構上難度極高，堪稱不可能的任務。

黃揚明今日透過臉書發文表示，由於很多人不懂為什麼在「三七比」的遊戲規則對徐巧芯極度不利，所以他試算「3成黨員投票＋7成民調」制度下的初選結果。

黃揚明透露，在國民黨的70％的民調中，還分成初選參選人互比（占15％）、與民進黨對比（85％）。若以《聯合新聞網》15日公布的民調進行試算，台北市第七選區（松山信義）黨內互比，費鴻泰34.1%、徐巧芯36.5%，費領先2.4個百分點 ；若與同選區對手民進黨議員許淑華對比，「費鴻泰42.7%、許淑華34.5%」對上「徐巧芯43.5%、許淑華34.6%」，徐巧芯領先0.8個百分點。

另在初選參選人互比（占15％）中，黃揚明說明，徐巧芯得分5.475％、費鴻泰得分5.115％；而在民進黨對比（85％）對比中，徐巧芯得分36.975％、費鴻泰得分36.295％。整體民調（70％）得分，徐巧芯為29.715％；費鴻泰28.987％。不過，因為與民進黨對比的民調差距極小、占比又大，即使徐巧芯在民調全面領先，最後的加權結果僅領先費鴻泰0.728個百分點。

黃揚明指出，若假設徐巧芯在黨員投票部分得到極高的48％得票率、費鴻泰得到52％，兩者乘以30％後，徐巧芯得分為14.4％、費鴻泰為15.6％。此一模擬試算結果，民調與黨員投票加權後，徐巧芯為44.115％、費鴻泰為44.587％，費鴻泰贏了0.472個百分點。

黃揚明強調，由此可知，除非徐巧芯將民調拉出非常大的差距，並把黨員投票差距拉得極小，才有可能在此初選規則中勝出，但這在計分結構上難度極高，堪稱不可能的任務。