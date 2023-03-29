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懇求幫回血！二手社團驚見「廖老大招牌」　認賠價眾人看傻了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲二手餐飲設備社團一篇文讓網友不忍直視。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」是廖老大手搖飲品牌，全盛時期超過500間分店，後來受負面消息影響，不斷傳出倒閉。就有人在二手餐飲設備社團貼文，「賠錢賣招牌，只能認賠出場，懇求有緣人買走，損失少一點」，要賣的正是廖老大的黃色招牌，讓看到這篇文的網友不禁貼出遮眼表情。

從截圖中可見，有人在二手餐飲設備社團貼出照片，正是廖老大醒目的黃色招牌。貼文則指出，東西在台南美食一級戰區國華街，而且這一賣就是3個招牌。至於價格，長型招牌要賣7800元、圓形招牌5800元、LED走馬燈5800元，「懇求有緣人買走，損失少一點。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲似乎有加盟主想賣招牌回點血。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

也就是說，如果這些招牌都順利賣掉的話，至少能拿回19400元，不無小補。看到這篇貼文後，網友忍不住轉發到「●【爆廢公社二館】●」，直呼「阿……阿娘喂」，還附上一個一手遮眼、另一手遮半眼的表情符號，似乎有不忍直視的意思。

貼文一出引發議論，就有人納悶，「還有用的就走馬燈而已」、「兩個招牌應該沒價值了吧」、「等等，買招牌要幹嘛」、「就走馬燈比較有用，最起碼內容可以改」、「少個0看看會不會比較好賣。」還有網友歪樓，「很棒耶（聖誕節交換廢物用）！」

至於二手招牌到底能不能用？有網友就指出，「主要是燈箱，可以換皮沒關係」、「這招牌若低於市價就能買（不過要找人裝……算一下成本），知道招牌大小，就能請貼紙廠商做新的複貼在上面啦」、「這樣開燈會透欸！框能留，其他要重做」、「招牌做的時候很貴，賣二手的很便宜，開這樣的價格，接受的人可能不多。」

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