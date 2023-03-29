波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

▲波霸珍珠吃起來比較有嚼勁。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

珍珠可說是手搖飲的重要靈魂！一名網友笑稱，某天他和友人買飲料時，發現一人喜愛大珍珠、一人喜歡小珍珠，甚至還鬥嘴了起來，最後爭辯無果，原PO只好求問眾人「是大珍珠派還是小珍珠派的？」文章引發炸鍋討論，多數人秒選大珍珠，因為吃起來Q又有嚼勁；還有人直呼混珠才是正解。

一名網友在PTT表示，前幾天和友人買手搖飲料時，意外挑起「大珍珠與小珍珠」的喜好對決戰。事實上，不少飲料店把大珍珠稱為波霸，小珍珠則叫做粉圓，而友人喜愛前者，原PO則偏好後者的口感。

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身為小珍珠控的原PO笑稱，特別喜歡「一吸馬上咕溜進去的感覺很快樂」，接著認為買大珍珠要看運氣，有些店家煮得很Q，但有的卻很硬。由於原PO與友人爭不出結果，於是好奇發問，「大家是大珍珠派還是小珍珠派的？」

文章曝光後，多數人秒選波霸，「大珍珠！喜歡嚼的感覺」、「喜歡大珍珠，小的沒有咀嚼感」、「絕對大珍珠」、「大珍珠，小珍珠好容易不小心咕溜就下去」、「小珍珠好沒有嚼的感覺...絕對大珍珠」、「大珍珠啊，還要挑嗎」、「大珍珠要Q」、「大珍珠，上次點到小珍珠傻眼」。

▲一票飲料控都愛大珍珠。（示意圖／記者許力方攝）



也有飲料控給小珍珠一票，「小珍珠加烏龍奶，好好喝」、「小珍珠+1，而且要用細的吸管喝」、「小的最讚」、「小珍珠，不喜歡大顆的」、「小珍珠美味」。

不過也有內行更推，混珠更滿足，「混珠就好啦，大小一次滿足」、「混珠一票」、「大+小最棒」、「綜合啦～我全都要」、「大小各有優點！混珠一次滿足」。

事實上，若想攝取少一點的糖量，挑選大珍珠會比小珍珠來得好。營養師宋明樺日前提到，咀嚼起來Q彈的珍珠、波霸，外層裹滿了糖，而以表面積來說，「大珍珠沾的糖量比小珍珠低很多」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）