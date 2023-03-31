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快訊／「翁達瑞」1日2勝！　高虹安、余正煌告妨害名譽都不起訴

▲「光想就頭皮發麻！」　高虹安挑戰香菜紅豆餅、小鵲sing紅豆餅。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市長高虹安控告旅美教授陳時奮妨害名譽案不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安，以及新竹市調查官余正煌，在去年9合1選舉期間，分別因捲入論文抄襲風波，控告筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮涉嫌妨害名譽，台北地檢署調查認為，陳時奮已做相當查證，且高是政治人物，余則是公職人員且和當時的桃園市長候選人林志堅有抄襲紛爭，都屬可受公評之事，受言論自由保障，31日將2案都處分不起訴。

臉書帳號「翁達瑞」自稱「曾任教多所美國大學員工」，因時常對台灣政治、國際情勢、甚至棒球等不同面向的評論，言論親綠，引起外界好奇翁達瑞的本尊身分，過去曾傳出，士林地檢署在偵辦1起妨害名譽案件時，查出翁達瑞就是陳時奮，但翁達瑞本人始終沒有正面回應。

在前新竹市長林智堅碩士論文抄襲風波中，陳時奮曾質疑是余正煌抄襲林智堅的論文，結果台大、中華大學調查後，認定是林智堅抄襲，先後撤銷林的學位，陳時奮對此十分不滿，不斷提出佐證力挺林智堅。

在此同時，陳時奮又以臉書帳號「翁達瑞」多次發文，質疑高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，「約有三分之二的內容，抄自另一篇已經發表的期刊論文，但高虹安的博士論文完全沒提及這篇被抄襲的期刊論文。」

高虹安和余正煌因此分別到台北地檢署，控告陳時奮涉嫌加重誹謗等罪，翁達瑞透過律師發布《陳時奮公開聲明》，表示自己因工作旅居北美30多年，使用「翁達瑞」的筆名寫作，加上長期住在國外，所以決定主動回國接受訊問配合偵辦，並強調自己的評論都有正當合理依據。

而余正煌除控告陳時奮外，已委託律師團到台北地院遞狀，自訴控告林志堅抄襲他的台大國發所論文，涉嫌違反《著作權法》，案件正由台北地院審理中。

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