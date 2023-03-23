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社會 社會焦點 保障人權

女婿偷吃女下屬　岳母氣炸！舉牌批小三「底褲濕睡人夫」

▲發現老公和小三生小孩，甚至還拍結婚照，一氣之下提告。（圖／達志／示意圖）

▲人夫和公司女同事偷情被抓包，岳母為幫女兒出氣批小三「底褲很濕」。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北記者

陳姓婦人因為不滿女婿偷吃公司女同事2年，害得女兒傷心離婚，陳婦為了出氣，經常打電話找小三，還在臉書上抒發心情，質疑小三的家教問題，戲謔小三「底褲很濕」，甚至到小三工作大門前舉牌「XXX睡人夫」，小三不滿報警，控告陳婦和兒子涉嫌強制、妨害名譽等罪，台北地檢署23日處分不起訴。

根據判決書，陳婦的前女婿在金融機構上班，2019年5月間到2021年底，偷吃女下屬，2人多次在旅館及家中發生性行為，女下屬還裸露身體拍照留念、出外遊玩及慶生，陳婦女兒發現2人手機通訊軟體對話內容，多為親暱、表達愛意，甚至鹹濕、露骨、含性挑逗意味。

陳婦的女兒悲憤離婚，並控告小三侵害配偶權，求償100萬元，小三喊冤稱當初男方多次示好被她拒絕，男方聲稱要離婚才開始交往，結果都沒實現，她一度分手另交男友，男方卻以自殺要脅，情緒勒索她繼續發生性關係，沒想到事後卻把一切都抖出來，讓她獨自承擔後果。法官審理後，認為小三明知而與有婦之夫交往是事實，判小三要賠償40萬元。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲小三喊冤稱男方一直說會離婚，分手後又情緒勒索她繼續發生性關係。（示意圖／pakutaso）

除了元配訴訟反擊外，當母親的也對女婿偷吃一事十分不滿，並且把矛頭指向小三，陳婦常打電話要小三給個說明，有時也會上臉書抒發對女兒遭遇婚變的心情，暗指小三「底褲很濕」，甚至跑到小三工作的大樓外舉牌，「XXX睡人夫」。

小三對舉牌一事再也忍不下去，報警處理後，陳婦的兒子趕到現場協助，結果一併挨告，小三控告陳婦強制她接聽電話，在臉書和公司大門誹謗她的名譽。但檢察官調查認為，小三不見得一定要接電話，不構成強制罪嫌，至於陳婦在臉書撰文內容，有所憑據，且文章內容與在公司大門舉牌的文字，都未指名道姓，已經去識別化，應不至於影響到小三名譽，因此將全案處分不起訴。

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