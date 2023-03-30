　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安宣布加碼機車汰舊換購　電動機車補助方案出爐「最高4萬7」

▲新竹市長高虹安宣布擴大補助汰換機車▼ 。（圖／新竹市政府官網）

▲新竹市長高虹安宣布擴大補助汰換機車為電動機車 。（圖／新竹市政府官網）

政治中心／台北報導

新竹市電動機車數量達1萬2936輛，占機車總數4.5%，在六都之外，排名第一。為倡導節能減碳，提高綠色運輸使用比例以降低交通運輸排碳量，新竹市政府30日宣布祭出530萬元進行機車汰換加碼補助，除了原本補助15年車齡汰換，此次還將補助車齡擴大為達10年以上，最高可享4萬7300元補助。

新竹市長高虹安表示，新竹市有許多機車族，市府重視環保，近年積極推出各種加碼補助，加速淘汰污染排放量較高的老舊機車，在推動環境友善運輸城市的目標下，降低交通運輸排碳量、守護空氣品質，「為達到2050淨零排放目標，市府加碼補助不手軟！」

高虹安強調，今年持續辦理汰舊換購電動機車，市府與中央攜手合作加碼補助，此舉可大幅減少中低收入戶購車負擔，同時鼓勵民眾加速淘汰老舊機車，以降低空氣污染，提高環境品質。

至於補助對象則分為「一般民眾、中低收入戶」兩大類，依據換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型，享有不同的補助總額，一般民眾可獲補助1萬5400元至2萬1300元，中低收入戶可獲補助換購費用2萬7400元至4萬1300元及充電費用6000元，合計可獲補助費用3萬3400元至4萬7300元，補助期限追溯至112年1月1日。

新竹市環保局也表示，歡迎民眾可儘速辦理申請，若有任何補助相關問題，可致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002。

環保局也指出，因應電動機車數量逐年成長，新竹市轄內提供民眾便捷充電的友善環境，共設置117處153座的充電站及免費臨時充電服務。另外，光陽、GOGORO及中油加油站也有設置充電站及換電站共計111處。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
人生停格7年！　陸元琪罕曝「離開袁惟仁」後真實狀態
肝臟過勞4跡象！　醫：粉刺變多「別以為回春了」
雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」
AV男武器太大！激戰1小時「差點撞死人」　女優還原真相
快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股「撈數千萬」　姊進北檢比YA
發現「木殼船」！疑載14偷渡客翻覆　關鍵證據曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市YouBike將恢復前30分鐘免費　柯文哲不解：錢從哪來？

蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲嗆大撒幣：新北、高雄都取消

高虹安宣布加碼機車汰舊換購　電動機車補助方案出爐「最高4萬7」

日神人學者分析2024：賴清德支持度穩固　侯友宜「一時機」可能回升

揭費鴻泰粉專追蹤「罷免徐巧芯」　徐巧芯：人前手牽手，人後下毒手

馬英九會談宋濤全文曝光　「兩岸維持合作交流、避免戰爭衝突」

最高罰1億！政院拍板海洋污染防治法　管碧玲曝「四目標、五主軸」

營建署估改善「行人地獄」花100年　藍黨團：花2284億沒安全回家的路

藍營北市立委初選採「三七比」　徐弘庭嘆：又是黨員投票

馬英九讚武漢防疫遭綠譙爆　國民黨幫緩頰：政治不能凌駕人性

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

遠傳讓學校冷氣變聰明、舒適又省電　廚佛驚呆：生錯時代了啦！

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

北市YouBike將恢復前30分鐘免費　柯文哲不解：錢從哪來？

蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲嗆大撒幣：新北、高雄都取消

高虹安宣布加碼機車汰舊換購　電動機車補助方案出爐「最高4萬7」

日神人學者分析2024：賴清德支持度穩固　侯友宜「一時機」可能回升

揭費鴻泰粉專追蹤「罷免徐巧芯」　徐巧芯：人前手牽手，人後下毒手

馬英九會談宋濤全文曝光　「兩岸維持合作交流、避免戰爭衝突」

最高罰1億！政院拍板海洋污染防治法　管碧玲曝「四目標、五主軸」

營建署估改善「行人地獄」花100年　藍黨團：花2284億沒安全回家的路

藍營北市立委初選採「三七比」　徐弘庭嘆：又是黨員投票

馬英九讚武漢防疫遭綠譙爆　國民黨幫緩頰：政治不能凌駕人性

賈永婕曝18歲女兒「童年陰影是小S」　借宿禮物超傻眼：快哭出來

「年輕人連婚都結不了」揭催生政策20年失靈真相：日本如何補救？

北市YouBike將恢復前30分鐘免費　柯文哲不解：錢從哪來？

肝臟過勞4跡象！醫：粉刺變多「別以為回春了」

雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」

蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲嗆大撒幣：新北、高雄都取消

星宇股價連漲2天！他預期解套「賣在55」　網酸：好股一套再套

快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股撈「數千萬」　姊姊進北檢比YA

ID太爛也被罵？《英雄聯盟》推檢舉查詢系統　登入來查被黑幾次

FED不承認QT已退場　銀行倒閉壓力仍在

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

政治熱門新聞

沿海浮屍「9名台灣人」！　林右昌曝死因：落海或自殺

顏寬恒見顏清標1狀況　才妥協付千萬元交保

王國材：3個月內修法納管隔熱紙

美女議員嘆狒狒冤死　口誤「2字」反遭糾正

拿200元北市發票就能抽獎　4月17日開放登錄

六福村認「狒狒我們的」他酸：拗不下去了嗎

「費芯內鬥」結果出爐！徐巧芯全民調敗下陣　藍初選納黨員投票

「我會選到底！」徐巧芯控費鴻泰出奧步　抗議初選不採全民調

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

蔡英文飛抵紐約　新任AIT主席、蕭美琴登機迎接

不只狒狒！埃及聖䴉脫逃、棕熊咬死人　她挖六福村爭議「劣跡斑斑」

六福村改口認狒狒　竹縣議員列出「4疑點」

北捷文湖線又出包！列車過3站都沒停

快換節能家電！每台最高可退稅2000元　政院明拍板延長至2025年

更多熱門

相關新聞

屋主盤算入袋4800萬！　竹市待售豪宅見加價122%賣

屋主盤算入袋4800萬！　竹市待售豪宅見加價122%賣

新竹市有2豪宅開價8800萬元求售，成為區域最貴的待售個案，其中龍山國小附近的屋主9年前僅以3984萬元購入，抬價幅度高達122%。在地房仲分析，竹北有不少大坪數豪宅，但新竹市供給相對稀缺，「供給量少，是屋主抬價的最大底氣之一。」

推動環境友善　新竹市加碼機車汰舊換購補助

推動環境友善　新竹市加碼機車汰舊換購補助

南投縣機車汰舊換新　每輛2.3萬全台最高補助金額

南投縣機車汰舊換新　每輛2.3萬全台最高補助金額

網傳公有停車場片面解約　新竹市府出面澄清

網傳公有停車場片面解約　新竹市府出面澄清

MV Agusta執行長親訪光陽廠區

MV Agusta執行長親訪光陽廠區

關鍵字：

新竹市電動機車高虹安

讀者迴響

熱門新聞

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面