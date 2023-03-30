高虹安宣布加碼機車汰舊換購　電動機車補助方案出爐「最高4萬7」

▲新竹市長高虹安宣布擴大補助汰換機車為電動機車 。（圖／新竹市政府官網）

政治中心／台北報導

新竹市電動機車數量達1萬2936輛，占機車總數4.5%，在六都之外，排名第一。為倡導節能減碳，提高綠色運輸使用比例以降低交通運輸排碳量，新竹市政府30日宣布祭出530萬元進行機車汰換加碼補助，除了原本補助15年車齡汰換，此次還將補助車齡擴大為達10年以上，最高可享4萬7300元補助。

新竹市長高虹安表示，新竹市有許多機車族，市府重視環保，近年積極推出各種加碼補助，加速淘汰污染排放量較高的老舊機車，在推動環境友善運輸城市的目標下，降低交通運輸排碳量、守護空氣品質，「為達到2050淨零排放目標，市府加碼補助不手軟！」

高虹安強調，今年持續辦理汰舊換購電動機車，市府與中央攜手合作加碼補助，此舉可大幅減少中低收入戶購車負擔，同時鼓勵民眾加速淘汰老舊機車，以降低空氣污染，提高環境品質。

至於補助對象則分為「一般民眾、中低收入戶」兩大類，依據換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型，享有不同的補助總額，一般民眾可獲補助1萬5400元至2萬1300元，中低收入戶可獲補助換購費用2萬7400元至4萬1300元及充電費用6000元，合計可獲補助費用3萬3400元至4萬7300元，補助期限追溯至112年1月1日。

新竹市環保局也表示，歡迎民眾可儘速辦理申請，若有任何補助相關問題，可致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002。

環保局也指出，因應電動機車數量逐年成長，新竹市轄內提供民眾便捷充電的友善環境，共設置117處153座的充電站及免費臨時充電服務。另外，光陽、GOGORO及中油加油站也有設置充電站及換電站共計111處。