　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北上廣深新變化！　大陸一線城市「首次」集體人口負成長

▲北京地鐵勁松站。（圖／CFP）

▲中國一線大城市首次出現長住人口負成長。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方統計顯示，北京、上海、廣州、深圳去年常住人口首次同時出現負成長。分析指出，廣州、深圳人口數下降較為罕見，可歸因於COVID-19疫情期間用工需求降、落戶政策收緊等。

中國各地2022年統計公告陸續公布。據每日經濟新聞14日報導，北上廣深等中國4大一線城市去年常住人口數均呈現下滑態勢，上海人口減少13.54萬人、北京人口減少4.3萬人，廣州、深圳也呈人口負成長。

截至2022年底，廣州常住人口1873.41萬人，相較2021年底數據，減少7.65萬人；深圳統計局數據資料顯示，深圳2022年底常住人口1766.18萬人，較前一年減少1.98萬人。

報導提到，基於城市減量發展方向，北京常住人口自2017年起連續6年負成長，累計減少近12萬人；上海也提出人口規模控制，2015年、2017年也都曾出現常住人口負成長。

深圳、廣州的常住人口負成長較為罕見，這兩座城市過去10年為常住人口數累計成長最多城市；深圳從1979年建市以來，去年第一次出現常住人口下滑，推估這些狀況與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關。

報導引述人口學者何亞福意見表示，受到COVID-19疫情影響，深圳部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉；另一個原因為，深圳從2021年開始收緊落戶政策，過去人口高速成長時代難再現。

廣州官方剖析，廣州去年蒙受抗疫以來最嚴峻疫情，加上春節因素影響，大量務工人員提前返鄉，外來人口短時間內部分回流，造成廣州常住人口規模階段性收縮，相較2021年底減少7.65萬人，減幅0.41%；跨市人口於疫後逐漸回流廣州。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔡英文弔唁林淑雅　林父慟：希望她是最後一個...達賴贈「哈達
好天氣只有2天　周四雨彈又炸！藍一片雨區出爐
「是《浪姐4》對不起徐懷鈺！」　他痛批節目組：職場霸凌
快訊／意外肘擊林書豪　夢想家麥卡洛還原現場
快訊／郭台銘十指緊扣韓國瑜！　照片曝光
班傑吃「新生女兒胎盤」幫補身
快訊／鋼鐵人飲恨淘汰　林書豪喊話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北上廣深新變化！　大陸一線城市「首次」集體人口負成長

兩岸以詩歌會友　閩南詩歌節「雙語」詮釋余光中《鄉愁》　

林書豪父母、御用按摩師離場探視　陸網友搶留言：好心疼！

正宮手撕教授渣夫　引一堆小三女大生泣訴「玩弄後疏遠手段高明」

女副教授招生自稱「長相比較可愛」　陸網友暴動結婚了嗎？

女乘客詭異自言自語　司機關心後自信全毀：我看起來像壞人？

陸廣電總局換人　57歲曹淑敏最年輕正部級女官員

尷尬！男子面試到一半公司倒閉　背後真相「憂」陸晶片產業

殺已婚女友全家還不夠！　「無差別」衝撞無辜路人7死11傷　

嫌棄「配不上博士兒、生母瘸又窮」　惡婆婆重壓辱罵媳婦

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

北上廣深新變化！　大陸一線城市「首次」集體人口負成長

兩岸以詩歌會友　閩南詩歌節「雙語」詮釋余光中《鄉愁》　

林書豪父母、御用按摩師離場探視　陸網友搶留言：好心疼！

正宮手撕教授渣夫　引一堆小三女大生泣訴「玩弄後疏遠手段高明」

女副教授招生自稱「長相比較可愛」　陸網友暴動結婚了嗎？

女乘客詭異自言自語　司機關心後自信全毀：我看起來像壞人？

陸廣電總局換人　57歲曹淑敏最年輕正部級女官員

尷尬！男子面試到一半公司倒閉　背後真相「憂」陸晶片產業

殺已婚女友全家還不夠！　「無差別」衝撞無辜路人7死11傷　

嫌棄「配不上博士兒、生母瘸又窮」　惡婆婆重壓辱罵媳婦

賴清德拋內政主張：建區域聯合治理平台　打造「健康台灣」

CP值最高投資！150元打造大師級妝容　出國隨時打卡美到免修圖

AA買房「分手後賣破2千萬」！前女友耍賴不想對半分　男方怒告

賴清德97歲舅舅催票　小英之友會前總會長同台力挺

快訊／鋼鐵人淘汰無緣季後賽　林書豪：人生不可能完美

這一勝等了2234天　林子崴：送給媽媽母親節禮物

媽哭窮卻「0貸款」買千萬房！她才知家中真實收入：手頭現金可怕

賴清德基隆造勢批九二共識　「沒主權的和平非真正和平」

停經30年！下體突出血　醫一查體內藏1物：忘記拿出來了

新冠疫情已終結？　CDC數據曝全美今年仍有4萬人染疫亡

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

大陸熱門新聞

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

慈禧遭劈棺揚屍！扒的「只剩內褲」

1個月去4次吃到飽　她狂點「偷打包」下場慘

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

萬人「挖不動」的帝陵！7兵噴血慘死

兒吃到「用過保險套」　母怒向飯店求償

惡婆婆「重壓」辱罵媳婦

社區花園「放生5盒蟑螂」　她：給牠們生命

2600萬存款「吃頓飯」剩3000　投訴銀行令富翁崩潰

招生訊息自稱「長相可愛」！28歲正妹副教授爆紅

男子面試沒結束公司倒閉

正宮手撕教授渣夫　女大生泣訴「玩弄後疏遠」

殺已婚女友全家還不夠！

更多熱門

相關新聞

賓士長軸版E-Class L提前曝光

賓士長軸版E-Class L提前曝光

向來偏愛長軸車款的大陸市場，賓士（Mercedes-Benz）大陸合資企業北京奔馳也推出E-Class L長軸房車，近日更搶在上市前曝光，在更長的軸距下可說是「親民版S-Class」。

14年人口多1.2倍　KTV南霸天宣布插旗高大特定區

14年人口多1.2倍　KTV南霸天宣布插旗高大特定區

拉美地盤再擴大　厄瓜多簽FTA成陸拉美第4個自貿夥伴

拉美地盤再擴大　厄瓜多簽FTA成陸拉美第4個自貿夥伴

主人昏迷住院10多天！黑汪擔憂到「一夜白頭」

主人昏迷住院10多天！黑汪擔憂到「一夜白頭」

大陸製草本衛生棉標示台灣生產賺黑心錢

大陸製草本衛生棉標示台灣生產賺黑心錢

關鍵字：

人口負成長大陸

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

網爆王思佳老公「名牌衣穿假的」！她現身開戰了

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面