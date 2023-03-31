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學生選科系「電機、資訊最熱門」！台南女中曝2因素：台積電效應

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲個人申請第一階段結果30日公布，圖為之前學測考生進入考場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者閔文昱／綜合報導

112學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果30日公布結果，今年申請入學共7萬6112人報名，共6萬2194人通過一階，通過比率為81.71%。台南女中今年有許多學生選擇電機、資訊相關科系，而一直被視為熱門科系的醫事學系申請人數反而不如以往，校方推測，應與近年台積電效應和疫情有關。

台南女中教務主任胡瑞原表示，該校今年有1232人過個申第一階段申請，而從名單中可以發現，今年第三類組的學生申請電機、資訊相關科系的人數最多，與過去醫事學系通常較為踴躍的情況不同。

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胡瑞原分析，這樣的現象應與台灣電子、資訊產業前景看好，台積電帶起的效應有關，另外受這2年新冠肺炎疫情影響，醫事人員的風險及負擔其實大家都看在眼裡，若選擇該跑道，也很難因不想做就能輕易離職，這些因素可能都會在疫情後影響學生選擇。

台灣大學則指出，今年因鐘擺效應，土木系去年一階篩選門檻為42級分，今年報名人數大爆發達到1181人，成為今年台大報名數最多的熱門科系，超篩人數達64個，一階門檻也回升到50級分，另台大醫學系一階篩選門檻也回升到59級分，另4科只要達到40級分，就可通過台大個人申請一階。

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