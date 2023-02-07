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成大附工資訊科高睿　特殊選才錄取中正大學資訊工程學系

▲2023年大學特殊選才傳捷報，成大附工資訊科高睿錄取中正大學資訊工程學系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局呼籲市民善加利用長照資源，除減輕照顧壓力也提升有長照需求家庭的生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年大學特殊選才傳捷報，成大附工資訊科高睿錄取中正大學資訊工程學系，17歲的高睿是同學及師長眼中的程式設計高手，他從小六開始接觸積木遊戲程式，在國高中時期自學資料結構、C++、C、Python等程式語言與演算法，並參與少年圖靈計畫程式挑戰營、網際網路程式設計全國大賽打敗全國好手闖入決賽。

高睿表示，中正大學資工系注重演算法和競賽程式，持續在培訓選手參加大學之間的程式競賽，未來他希望精進自己的數學跟演算法技能，有朝一日發揮實際影響力。

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▲2023年大學特殊選才傳捷報，成大附工資訊科高睿錄取中正大學資訊工程學系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國小、國中皆是自學生的高睿，在國小六年級偶然在線上課程平台上發現一個組合積木程式課程，無意間點開，卻觸發此後對程式設計的探索之路。「看到角色可以按照自己的意思做出動作，感覺挺有意思的。」於是高睿也嘗試以積木程式設計遊戲，卻也發現到積木程式的限制：由於功能早就被設定好，許多事情無法實現。

▲2023年大學特殊選才傳捷報，成大附工資訊科高睿錄取中正大學資訊工程學系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此後，高睿在國二時在參加一場學生組織主辦的自走車設計研習中獲得文字程式的啟發。高睿說，當時講師原本以電路設計的方式講解自走車的動作設計，直到最後才亮出更進階的程式設計方法給學員，沒想到在未經特別講解的情況下，現場只有高睿能看得懂程式代碼的涵義，讓老師大為驚訝，於是對他特別補充文字程式的知識，同時也讓高睿對學習程式語言更具信心。

接著高睿從國三開始學習程式語言C++，並把積木程式可以做出來的功能轉化為程式語言，先後應用於模擬遊戲程式，如：數獨、撲克牌的自動切換，以及數學上的應用，例如判斷質數，結果卻差強人意、沒有效率，卻也促使他踏入演算法的世界，發現「二分搜」的技術極具效率，讓他思考如何增強資料搜尋的能力。

高睿說，高中會選擇成大附工就讀，是希望白天能延續自學步調，同時也藉助學校來得到更多動手實作的資源，但在進入成大附工以前，高睿需要大量仰賴自我探索、尋求資源解決問題、取得自我成長。他分享自己除了學習程式、也安排了哲學與音樂課程為國中自學的主修科目，其中，他認為哲學的訓練可以呼應到程式語言的增值表、布林運算等知識，有助於他探索程式語言的奧妙。而當他在成大附工擔任文藝社社長時，更提出頗具深度的「自由平等的涵義」為題目與師長同學探討，讓師長大為震撼，連連稱讚高睿「不僅有真才實學，更具備人文關懷。」

▲2023年大學特殊選才傳捷報，成大附工資訊科高睿錄取中正大學資訊工程學系。（圖／記者林悅翻攝，下同）高睿坦言，雖然在別人眼中，現在很多程式設計的題目他都可以很快速的解決，但他也曾經落入「得分中毒」的心魔，雖然在基礎語法上迅速累積分數，但演算法知識並未相應增長，導致累積許多卡題清單無法突破。面對挫折，高睿從不選擇輕易放棄，而是重新調整步伐，給自己空間。「當下很容易被想法框住，所以我就會先把題目放著，過幾天再回來看，當時的想法就消失了，也可能自然產生新的想法。」同時，高睿認為提升最快的方式是善用網路社群提問、交流。他表示許多網站上有系統性的學習資源，也有國手的教學文章，從基礎到進階都能夠練習、反思程式寫作技巧，同時也能學習到提問問題的技巧，讓更多高手願意分享解法。隨著實力上升，高睿現在也會在交流網站上主動幫助網友解答，並參加南部線下的程式設計活動中擔任助教。

▲2023年大學特殊選才傳捷報，成大附工資訊科高睿錄取中正大學資訊工程學系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在一般人眼中已經深具實力的高睿仍表示，相比於許多資訊奧林匹克選手還相差甚遠，因此立定目標未來要提升數學能力，例如對於矩陣、向量等數學概念多做學習，強化演算法，讓自己的資訊能力更上層樓，也發揮更多實際應用的可能。

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