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每月3起故障！台鐵200輛老舊自強號再改造　明年起脫胎換骨上路　

▲▼推拉式自強號,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,通勤,PP自強號列車,鐵道。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵PP推拉式自強號老舊頻傳故障，台鐵將進行改造升級。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

PP推拉式自強號拖垮台鐵準點率，車齡20多年機車頭頻故障，每月平均3起，台鐵規劃4月26日改點後陸續拉下200輛PP自強號進行電機系統改造，並將搭配下半年引進的新電力機車行駛，最快首列改造升級編組將於明年初上路，改造車隊後年全面到位，屆時將可大幅改善列車故障誤點情況。

老舊PP自強號頻傳故障，2月13日一列113次PP自強號行駛至苗栗=銅鑼間，列車供電偵測保險絲燒損，導致卡半途；2月16日一列122次自強號行駛至中壢站，剎車設備發生鬆軔不良情況，民眾目擊機車冒煙，沿途車站也聞到怪味。

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根據統計，台鐵PP自強號每年約有將近40件故障，平均每月約3件。為改善PP自強號故障，台鐵規劃4月26日改點過後，將招標並拉下PP自強號編組進行改造，原本班次改由EMU3000型新自強號替駛。

台鐵表示，因推拉式自強號使用的機車頭已有20多年車齡，故障率高，目前初步規劃PP自強號將保留200多輛客車進行電機系統改造，等於約有20列，並將使用向日本東芝公司採購的新電力機車，該68輛電力機車預計今年下半年陸續交車，待首列PP自強號電機系統改造更新後，將一起試車。

台鐵指出，根據時程推估，預計首列完成改造的PP自強號與新電力機車將於明年初正式上路，其他編組也將陸續改造，20列更新改造的PP自強號車隊將於後年全數到位，屆時故障和延誤情況將會大幅的改善。

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